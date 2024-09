Geschreven door Jarno van de Bor

20 september 2024 8:31

Gemeente Nijkerk wil opvang asielzoekers spreiden over vier verschillende locaties





NIJKERK – De gemeente Nijkerk wil op vier verschillende locaties in de gemeente Nijkerk vluchtelingen opvangen. Met twee locaties in Nijkerk, één in Nijkerkerveen en één in Hoevelaken hoopt de gemeente Nijkerk de asielzoekers zo eerlijk mogelijk te spreiden.

Het gaat om een locatie aan de Nijverheidsstraat 7 en het aangrenzende achterterrein van de Gildenstraat 4-6. Hier komen 75 opvangplekken. Op deze locatie zat voorheen kringloopwinkel en dagbesteding Goed Bezig gevestigd. Op deze locatie komen ook de centrale voorzieningen voor alle vier de locaties, zoals huisarts, tandarts, dagbesteding en onderwijs voor volwassenen.



Nijkerkerveen en Hoevelaken

De andere Nijkerkse locatie is de Beurtschipper 3. Dit zijn op dit moment leegstaande kantoren in het kantoor van Bouw Logistic Services. Deze locatie moet plek bieden voor 78 asielzoekers. Ook in Nijkerkerveen komt een opvanglocatie. Op de hoek tussen de Amersfoortseweg en het Koolhaaspark, ook wel bekend als ’t Rooie Dorp, komen 50 vluchtelingen. Op deze locatie komen tegelijkertijd ook woningen voor jongeren of starters uit Nijkerkerveen.

In Hoevelaken wil de gemeente een opvangplek aan de Middelaarseweg realiseren. Het gaat om een nu nog leeg stuk grond naast Korfbalvereniging Telstar. Op deze plek moeten 75 asielielzoekers onderdak krijgen. Net als in Nijkerkerveen komen hier ook woningen voor jongeren of starters uit Hoevelaken.

Combineren met andere doelgroepen

Burgemeester Gerard Renkema ligt de keuzes toe. “Met dit voorstel komen we tegemoet aan een aantal wensen uit het participatieproces. We kiezen voor het spreiden van opvang over de gemeente in plaats van voor één grootschalige opvangplek voor 278 asielzoekers. Ook hebben we in ons keuzeproces oog gehad voor locaties op een bedrijventerrein. En we hebben in Hoevelaken en Nijkerk mogelijkheden gecreëerd om de bouw te combineren met de bouw van woningen voor andere doelgroepen uit deze kernen.”

Het voorstel van het college wordt op 10 oktober besproken in de raadscommissie en op 24 oktober in de raadsvergadering. Als de raad met dit voorstel instemt moeten de locaties klaargemaakt worden voor de opvang. De locatie aan de Beurtschipper moet op 1 juli klaar zijn, de locatie aan de Nijverheidsstraat volgt eind 2025. De opvangplekken in Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn naar verwachting in december 2026 klaar voor opvang.