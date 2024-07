Geschreven door Jarno van de Bor

1 juli 2024 11:04

Gemeente Nijkerk wint kort geding, statushouders in noodgebouw mogen blijven





NIJKERK - De gemeente Nijkerk mag veertig statushouders blijven huisvesten in het noodgebouw aan de Kolkstraat 31. De rechter ging niet mee in de schorsing van de verleende omgevingsvergunning die ABZ Diervoeding aanvroeg.

Sinds 24 mei wordt het pand aan de kolkstraat gebruikt als doorstroomlocatie voor veertig statushouders. Daarvoor verleende Omgevingsdienst De Vallei (OddV) een vijfjarige omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonbestemming. Volgens het naastgelegen ABZ Diervoeding is er geen veilig woon- en leefklimaat in de buurt van hun bedrijf. Ook betoogden zij dat de gemeente verzuimde om bindend advies te vragen aan de gemeenteraad voordat de vergunningsaanvraag werd gedaan.

Wat is een statushouder?

Een statushouder is een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen. In eerste instantie geeft dit het recht om voor 5 jaar in Nederland te leven. Vaak wordt de vergunning na vijf jaar omgezet in een verblijfsvergunning voor onbetaalde tijd. Met een verblijfsvergunning kunnen vluchtelingen deel uitmaken van de samenleving. De gemeente krijgt dan ook de opdracht om voor huisvesting te zorgen.

Huisvesting doorzetten

De rechter ging niet mee in de bezwaren van het bedrijf. Volgens haar oordeel is er geen sprake van een spoedeisend belang. Hierdoor mag de gemeente in ieder geval voorlopig de huisvesting voortzetten. Het college heeft - om de onzekerheid over de procedure weg te nemen- de gemeenteraad alsnog gevraagd een bindend advies uit te brengen. De raad heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Het noodgebouw aan de Kolkstraat 31. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

Opluchting

Wethouder Esther Heutink-Wenderich is opgelucht over de uitspraak van de Voorzieningenrechter. "Dit neemt voorlopig een grote zorg over huisvesting weg. Er wonen inmiddels 40 mensen die blij zijn met het dak boven hun hoofd."