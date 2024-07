Geschreven door Sophie van der Velden

2 juli 2024 15:57

Gemeentebestuur bedreigd vanwege mogelijke komst AZC





NIJKERK – Meerdere gemeenteleden van de gemeente Nijkerk zijn bedreigd en geïntimideerd. Dit is gebeurd nadat de gemeente drie locaties heeft aangewezen als mogelijke plek voor de opvang van 278 asielzoekers. De mededeling van de locaties zorgde voor veel ophef in het dorp. De raadsfracties van de gemeente Nijkerk roepen vandaag in een schriftelijke verklaring op tot kalmte. Deze oproep is voorafgaand aan een informatiebijeenkomst voor de inwoners in de omgeving van de genoemde locaties.

“De emoties over asielopvang lopen onder een deel van het publiek hoog op. We hebben begrip voor de zorgen en emoties bij mensen”, stelt de gemeente in een schriftelijke verklaring. “Maar inmiddels is er sprake van bedreiging en intimidatie van meerdere leden van het gemeentebestuur.” Een woordvoerder van de gemeente laat de aan de redactie van de VRMG weten dat "het onder ander gaat om bedreigingen die op hen persoonlijk of hun privésfeer is gericht".

Grens overschreden

De Raad verklaart verder in de brief dat er een duidelijke grens is overschreden en dat de bedreigingen geen invloed zullen hebben op besluitvorming. “Agressie, geweld en grensoverschrijdend gedrag tegen gemeentebestuurders accepteren wij niet. Wij vervolgen het proces zoals wij ons dat hebben voorgenomen”, stellen zij.

Actiegroep

Na het nieuws over de mogelijke opvanglocaties werd al snel een actiegroep tegen het AZC gevormd. De woordvoerder van deze groep laat aan de redactie weten niks met de bedreigingen en intimidatie te maken te hebben en hier verder ook niet op te willen reageren.

Onrust

Halverwege juni maakte de gemeente Nijkerk drie locaties bekend voor mogelijke asielopvang. Dit bericht leidde al snel tot veel onrust onder buurtbewoners in Nijkerkerveen. Zo ook bij Heidi en Henk van Essen. Eén van de mogelijke locaties is praktisch in hun achtertuin. Ze wijzen op de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente hierover.

Demonstratie

Op woensdagavond 27 juni verzamelden omwonenden zich rondom het gemeentehuis. Hier vond een Raadsvergadering plaats, waar de demonstranten ruimte kregen om in gesprek te gaan met de Raadsleden.

Inloopbijeenkomst

Tot 13 juli kunnen inwoners van de gemeente meningen en ideeën delen over de locaties via een vragenlijst. Daarnaast roept de gemeente in de verklaring van 2 juli op om het gesprek te blijven voeren op inhoud. “Alleen met uw inbreng kunnen wij uiteindelijk een evenwichtige keuze maken”, is te lezen.

De verklaring van de gemeente komt voorafgaand aan een inloopbijeenkomst die de gemeente vandaag, 2 juli, organiseert in 't Veense Hart in Nijkerkerveen. Tussen 16.00 en 21.00 uur krijgt iedereen hier de mogelijkheid in gesprek te gaan met de gemeente en vragen te stellen. De actiegroep tegen het AZC heeft laten weten hier ook bij aanwezig te zijn.