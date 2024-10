Geschreven door Sophie van der Velden

24 oktober 2024 11:16

Gemeenteloket in Hoevelaken verdwijnt mogelijk, veel diensten online beschikbaar



Het gemeenteloket is gevestigd in dorpshuis De Stuw. Foto: Google Maps

HOEVELAKEN - De gemeente Nijkerk neemt de gemeentelijke dienstverlening in Hoevelaken onder de loep. Veel diensten kunnen online aangevraagd worden, maar daarnaast is er ook een gemeenteloket in het dorpshuis De Stuw. Mogelijk zal het gemeenteloket dan ook verdwijnen in de toekomst.

Volgens de gemeente maken inwoners steeds vaker gebruik van het online loket voor aanvragen. Het fysieke loket in De Stuw is op dit moment één dag in de week open. Vanwege nieuwbouw voor het dorpshuis, de verhuizing van het gemeentehuis naar een nieuwe plek en de tegenomen mogelijkheden voor online dienstverlening wordt gekeken naar de toekomst van het loket.

Online diensten

Bij het loket kunnen inwoners onder andere een rijbewijs verlengen, verhuizing doorgeven, trouwen of partnerschap melden of een geboorteaangifte doen. Dit zijn diensten die ook online aangevraagd kunnen worden. Andere diensten, zoals het aanvragen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs en het afhalen van deze documenten kan wel alleen bij het gemeentehuis of -loket.

Voor de toekomst van het loket in de Hoevelaken zijn twee mogelijkheden uitgewerkt. Ten eerste zou het loket terug kunnen komen in het nieuwe dorpshuis. De andere optie is dat het loket niet terugkomt. Inwoners van Hoevelaken moeten dan naar het gemeentehuis in Nijkerk voor diensten die niet online geregeld kunnen worden.

IDO

Voor hulp bij de online diensten moet er een Informatiepunt Digitale Overheid komen (IDO). Dit punt moet ingericht worden door bibliotheken, met geld van het Rijk. Tijdens een IDO-spreekuur ondersteunen getrainde medewerkers van de bibliotheek inwoners in het werken met online diensten via een pc en werken met een DigiD.