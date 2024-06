Geschreven door Eljakim Doorneweerd

Gemeenten Veluwe Randmeer reageren snel op mail, Barneveld negatieve uitzondering



Deze foto is ter illustratie. Foto: Pexels / Torsten Dettlaff



VELUWE RANDMEER – De gemeenten uit de Veluwe Randmeer reageren binnen twee werkdagen op mails. Dat blijkt uit onderzoek van Pricon of Nederlandse gemeenten per e-mail goed bereikbaar zijn. De gemeente Barneveld deed langer over het reageren, maar deed dit wel binnen een week.

Daarnaast sturen alle gemeenten een ontvangstbevestiging bij het sturen van een mail, behalve Nunspeet en Putten. Lees hier meer over het onderzoek. Gemeente Ontvangstbevestiging Reactietijd Barneveld Ja Binnen één week Elburg Ja Binnen twee werkdagen Ermelo Ja Binnen twee werkdagen Harderwijk Ja Binnen twee werkdagen Nijkerk Ja Binnen twee werkdagen Nunspeet Nee Binnen twee werkdagen Oldebroek Ja Binnen twee werkdagen Putten Nee Binnen twee werkdagen