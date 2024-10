Geschreven door Jarno van de Bor

Gemeenteraad Nijkerk kiest vanavond de opvolger van burgemeester Renkema



Burgemeester Renkema zwaait in november af als burgemeester van Nijkerk. Foto: VRMG.



NIJKERK - In november 2024 stopt Gerard Renkema als burgemeester van de gemeente Nijkerk. De procedure voor het vinden van zijn opvolger is inmiddels in volle gang. De gemeenteraad speelt hierbij een centrale rol, zoals vastgelegd in de Gemeentewet. Vanavond, 3 oktober, bespreekt de raad in een geheime vergadering welke kandidaten in aanmerking komen voor de functie.

De gemeenteraad heeft op 22 april een profielschets vastgesteld waarin staat welke kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. De vertrouwenscommissie, met leden uit alle fracties, heeft dit profiel voorbereid. Hierbij is ook gebruikgemaakt van een enquête onder inwoners, ondernemers en organisaties, waarop 424 mensen hebben gereageerd. De uitkomsten van deze enquête zijn meegenomen bij het opstellen van de profielschets.

Sollicitanten en selectie

Tussen 24 april en 22 mei stond de vacature open. In totaal hebben 19 mensen gesolliciteerd, waarvan 16 mannen en 3 vrouwen. De sollicitanten variëren in leeftijd van 39 tot 61 jaar. Onder hen zijn onder andere oud-burgemeesters, wethouders en volksvertegenwoordigers. De commissaris van de Koning heeft een eerste selectie van geschikte kandidaten gemaakt. Deze wordt besproken met de vertrouwenscommissie van de raad, die vervolgens gesprekken voert met de gekozen kandidaten. Na de gesprekken geeft de vertrouwenscommissie advies aan de gemeenteraad. Tijdens de geheime raadsvergadering stelt de raad vanavond de officiële aanbeveling op, met daarop de twee beste kandidaten. De naam van de eerst aanbevolen kandidaat wordt later op de avond openbaar gemaakt in een openbare raadsvergadering. Het advies wordt daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. Benoeming en beëdiging

De minister van BZK laat de voorgedragen kandidaat screenen en draagt deze vervolgens voor benoeming voor aan de Koning. De nieuwe burgemeester wordt officieel benoemd via een Koninklijk Besluit. Op 12 december zal de nieuwe burgemeester van Nijkerk tijdens een openbare raadsvergadering worden beëdigd door de commissaris van de Koning.