Geschreven door Jarno van de Bor

26 september 2024 14:21

Genomineerden uit Nijkerk en Barneveld voor Innovatieprijs Regio Foodvalley 2024





BARNEVELD | NIJKERK - De genomineerden voor de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2024 zijn bekendgemaakt. Onder de kanshebbers bevinden zich bedrijven uit Nijkerk en Barneveld. De Innovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt in de categorieën agrifood, maakindustrie en ICT. De jury beoordeelt de innovaties op originaliteit, impact, duurzaamheid en samenwerking. Naast de juryprijs kunnen ook inwoners stemmen voor de publieksprijs.

In de categorie agrifood is G. van Beek & Zn. uit Barneveld genomineerd met hun Calf Clean System. Dit systeem scheidt mest en urine direct bij de bron, wat zorgt voor een forse vermindering van schadelijke stoffen zoals stikstof en methaan. Het bedrijf stelt dat hun technologie een reductie van deze stoffen met minstens 50 procent kan bereiken. Deze innovatie draagt bij aan duurzamere veehouderij.

Versterking lokale democratie

In de categorie ICT is het Nijkerkse bedrijf Draad genomineerd met hun platform OpenStad. Dit open source platform voor digitale participatie geeft inwoners meer invloed en zeggenschap over beslissingen in hun stad of dorp. Met OpenStad kunnen inwoners bijvoorbeeld meedenken over gemeentelijke plannen en projecten, waardoor lokale democratie versterkt wordt.

De winnaars van de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2024 worden op 16 oktober bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond in de Mauritskazerne in Ede. Genomineerden krijgen de kans hun innovatie te presenteren. Ook jonge talenten kunnen hun ideeën laten zien en meedingen naar de Young Talent Award. Het publiek kan van 7 tot en met 15 oktober online stemmen voor de publieksprijs.

Meer informatie over de genomineerden en het evenement is te vinden op de website van Innovatieprijs Regio Foodvalley.