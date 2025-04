Geschreven door Jarno van de Bor

15 april 2025 11:34

Gerard Renkema tijdelijk burgemeester van Culemborg





NIJKERK – Oud-burgemeester van Nijkerk Gerard Renkema wordt per 1 mei 2025 waarnemend burgemeester van Culemborg. Dat meldt de provincie Gelderland. De CDA-politicus volgt Jaco Geurts op, die later die maand burgemeester van Bunschoten wordt.

Renkema was van 2006 tot 2023 burgemeester van Nijkerk. In november vorig jaar nam hij afscheid, na bijna achttien jaar in functie. Daarmee was hij een van de langstzittende burgemeesters van Nederland. Volgens de provincie Gelderland is Renkema benoemd vanwege zijn bestuurlijke ervaring en stabiliteit.

Geurts naar Bunschoten

De huidige burgemeester van Culemborg, Jaco Geurts, is benoemd tot burgemeester van Bunschoten. Het duurde ruim een jaar voordat die gemeente een geschikte kandidaat vond. De eerste sollicitatieronde leverde geen benoeming op. In november volgde een nieuwe oproep waarop 23 mensen reageerden. Uiteindelijk koos de gemeenteraad van Bunschoten vorige maand voor de 54-jarige Geurts.

Gerard Renkema zal het waarnemerschap in Culemborg vervullen totdat er een nieuwe vaste burgemeester wordt benoemd. De procedure daarvoor is nog niet gestart.