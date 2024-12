Geschreven door Jarno van de Bor

30 december 2024 9:28

Gert van Hoef opent het jaar met orgelconcert in Grote Kerk Nijkerk





NIJKERK - Op zaterdag 4 januari 2025 vindt het traditionele nieuwjaarsconcert plaats in de Grote Kerk van Nijkerk. Organist Gert van Hoef zal die avond het historische Van Deventer-orgel uit 1756 bespelen. Het concert begint om 20.00 uur en belooft een afwisselend programma met klassieke en moderne werken.

Het concert opent met de feestelijke ‘Hymne over Psalm 75’ van Jan Zwart, gevolgd door de derde triosonate van Johann Sebastian Bach. Ook een passend werk voor de jaarwisseling, de ‘Variaties over Uren, dagen, maanden, jaren’ van Klaas Jan Mulder, staat op het programma.

Uiteenlopende componisten

Van Hoef speelt daarnaast werken van uiteenlopende componisten, zoals de Japanse pianist Nobuyuki Tsujii en Antonio Vivaldi. Hij sluit af met de geliefde ‘Fantasie over Psalm 42’ van John Propitius, waarna de avond eindigt met samenzang.

Gert van Hoef (30) uit Barneveld begon op 13-jarige leeftijd met orgelspelen. In 2018 studeerde hij af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij zich specialiseerde in Oude Muziek. Naast concerten in binnen- en buitenland is hij bekend van zijn orgelvideo’s op YouTube.

Praktische informatie

De toegang tot het concert is gratis. Er wordt een collecte gehouden bij de uitgang. Na afloop is er gelegenheid om in ‘t Gasthuus naast de kerk na te praten onder het genot van een drankje.

Gert van Hoef speelt Toccata & Fugue in D-minor BWV 565 van J.S. Bach.