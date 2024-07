Geschreven door Jeroen Brons

4 juli 2024 15:09

Gezocht: eigenaar van achtergelaten fiets





NIJKERK - Begin mei is er een fiets geplaatst achter de studio van de lokale omroep aan de venestraat 42. De fiets bleef vervolgens weken onbeheerd staan. Daarom zijn wij op zoek naar de eigenaar.

Het sleuteltje van de fiets zat nog in het slot. Deze hebben we veilig kunnen stellen. Het betreft een Cortina Crush herenfiets. Ben of ken jij de eigenaar van deze fiets? Dan kun je contact opnemen met de redactie: [email protected].