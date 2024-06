Geschreven door Jarno van de Bor

13 juni 2024 13:37

Gezocht: inspiratie voor een bonbon met 'de smaak van Nijkerk'





NIJKERK - Een bonbon met de smaak van Nijkerk, dat is wat de Nijkerkse chocolatier Tom van de Veen gaat ontwikkelen voor de Smaakweek. Inwoners van de gemeente kunnen smaakideeën insturen.

Van 13 tot en met 22 september is de Nijkerkse Smaakweek. Een nieuw evenement dat in het teken staat van producten die bedrijven in en om Nijkerk te bieden hebben. Zo komt er een foodtruckfestival, een open foodbedrijven dag en een smaaktheater voor kinderen.

Meedenken over de smaak

Ook zal de gerenommeerde chocolatier Tom van de Veen van chocolaterie Bontom dus een Nijkerkse bonbon ontwikkelen. Wat daar in zit is nog een verrassing. Nijkerkers kunnen smaakideeën insturen naar [email protected]. De winnaar ontvangt een doos bonbons met de zelfbedachte smaak.