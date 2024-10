Geschreven door Eljakim Doorneweerd

Gladheid komt er weer aan, Nijkerk bereidt zich vast voor!





NIJKERK - Langzamerhand neemt de kans op gladheid weer toe naarmate de winter dichterbij komt. De gemeente Nijkerk is in ieder geval al bezig met de voorbereidingen als het straks weer gaat vriezen.

De gemeente laat weten: 'Iedere winter strooien medewerkers van de gemeente Nijkerk bij ijzel, sneeuw en opvriezen een groot deel van de wegen en fietspaden. Daarmee bevordert de gemeente de verkeersveiligheid, de doorstroming en de bereikbaarheid onder winterse omstandigheden. De speciaal uitgeruste wagens van de gemeente Nijkerk strooien de hoofdroutes, de belangrijke in- en uitgaande wegen van de wijken en de industriegebieden. Dit geldt ook voor de hoofdfietspaden en de bus routes.'

Gratis strooizout bij de milieustraat

Tijdens de openingstijden van de milieustraat kunnen inwoners hier een eigen emmer strooizout vullen voor het begaanbaar houden van het voetpad. Op enkele locaties zijn strooikisten geplaatst. Deze zijn geplaatst op de Arkersluis, Molenplein, Sparreboomstraat, Kortenaerslaantje, Van Aalstplein in Hoevelaken. In het kader van participatie kan een strooikist worden aangevraagd, met als doel de gladheid in eigen wijk/buurt te bestrijden.

Rij voorzichtig bij gladde wegen – ook als er is gestrooid

De gemeente Nijkerk werkt met een gladheidmeldsysteem. Dit systeem meet naast de temperatuur ook de vochtigheid en de windsnelheid. Hiermee kunnen berekeningen gemaakt worden en krijgt de gemeente al vroeg een waarschuwing voor gladheid. Zo kunnen de strooiwagens preventief al beginnen met strooien. Maar ook op gestrooide routes kan het glad zijn, omdat het zout tijd nodig heeft om ijs of sneeuw te laten smelten. 'Pas uw snelheid daarom in het verkeer altijd aan en wees voorzichtig', aldus de gemeente.