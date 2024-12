Geschreven door Jarno van de Bor

9 december 2024 10:51

Glazen Thuis van start bij A1 Mediagroep: 6 dagen radio en televisie voor het goede doel





NIJKERK | BARNEVELD - Het Glazen Thuis is maandagochtend om 08.00 uur officieel van start gegaan. Corin van den Hoogen en Ton Schouten trapten het programma af in de studio voor zes dagen radio en televisie-uitzendingen.

De actie wordt georganiseerd door Stichting Glazen Thuis vanuit de radiostudio van A1 Mediagroep en duurt tot en met zaterdag 14 december. Tijdens de actieweek wordt geld ingezameld voor mensen, stichtingen en verenigingen in de gemeenten Nijkerk en Barneveld die een steuntje in de rug nodig hebben. Het is de elfde editie van het evenement.

Hulpvragen centraal

Het Glazen Thuis richt zich op het ondersteunen van hulpvragen uit de regio, van kleine persoonlijke wensen tot steun voor organisaties en clubs. Iedereen kan via de website nominaties indienen. Volgens de organisatie is geen wens te groot of te klein: “We denken graag mee om iemand écht te verrassen.”

Ton en Corin betreden de studio van A1 Mediagroep. Foto: Jeroen Brons

Inwoners kunnen bijdragen door een liedje aan te vragen of door direct een donatie te doen. De actie is te volgen via de livestream of de radiozender van A1 Mediagroep.

Vorig jaar 41.519 euro opgehaald

In 2023 haalde het Glazen Thuis 41.519,57 euro op. Met dat geld werden onder meer boodschappen gedoneerd aan weggeefkastjes, stichtingen ondersteund met nieuw meubilair, en uitjes georganiseerd voor mensen die daar behoefte aan hadden. “We hebben veel mensen kunnen helpen en hopen dat ook dit jaar weer te doen,” aldus de organisatie.

De Glazen Thuis-week staat volgens de organisatoren in het teken van verbondenheid en warmte: “Samen maken we het verschil, voor en met elkaar.”

Bijdragen

De actie sluit op zaterdagavond 14 december. Tot die tijd kan iedereen bijdragen via de website van het Glazen Thuis.