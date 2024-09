Geschreven door Jarno van de Bor

18 september 2024 17:00

Grada van Poortvliet is de beste taartenbakker van Nijkerk





NIJKERK - Grada van Poortvliet is de winnaar van de Nijkerkse taartenbakwedstrijd. Haar lemon curd taart met framboos werd woensdagmiddag in Huize st. Jozef uitgeroepen tot allerlekkerste inzending.

De deskundige jury bestond uit Bep Hogeveen, een bewoonster van Huize st. Jozef, Marcelle Warringa van Proef de Passie, Museum Nijkerk directeur Edith de Jong en Erik Hendriksen van restaurant het Sluishuys. Zij beoordeelden alle taarten op uiterlijk van de binnen- en buitenkant, gaarheid, smaak en originaliteit.

'Zwaar onder de indruk'

De winnende taart van Grada van Poortvliet werd door de jury unaniem als beste beoordeeld, al vonden zij alle taarten erg geslaagd. De overgebleven taart werd uitgedeeld onder de bewoners van St. Jozef. Ook zij waren erg tevreden over de baksels.

De top 3, met in het midden de winnaar. Foto: Jeroen Brons

Margreet Koele, organisator van de Smaakweek, was verrast door de ingestuurde taarten. "Eigenlijk had ik verwacht dat we vooral appeltaarten zouden krijgen. Maar we hebben gewoon echt gebak ontvangen dat zo in de bakkerij verkocht kan worden. Zo mooi, zo prachtig, zo lekker. Ik ben zwaar onder de indruk."



Heel Holland Bakt

De winnaar van de taartenbakwedstrijd ging ervandoor met een mooi bakpakket. Op de vraag of een deelname aan Heel Holland Bakt de volgende stap is, is Van Poortvliet duidelijk: "Nee zeker niet! Het is echt hobbymatig. Dit is goed zo."



Bekijk hieronder de videoreportage over de taartenbakwedstrijd. De tekst gaat verder onder de video.



De Nijkerkse taartenbakwedstrijd is onderdeel van de Nijkerkse Smaakweek. Deze week zijn er in de gemeente Nijkerk verschillende activiteiten die met voedsel te maken hebben. Zo werd eerder al een speciale Nijkerkse bonbon onthuld, waren er culinaire stadswandelingen en kregen basisschoolleerlingen les over gezonde voeding in theater Smaak in de bibliotheek. Tot en met dit weekend staan er nog meerdere activiteiten op het programma.