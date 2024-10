Geschreven door Sophie van der Velden

8 oktober 2024 10:00

Gratis tandartscontrole voor klanten Voedselbank Voorthuizen: 'Mensen lopen rond met pijn'





VOORTHUIZEN - Klanten van de voedselbank in Voorthuizen kunnen woensdag 9 oktober gratis naar de tandarts. Dokters van de Wereld staat die dag met een mobiele tandartspraktijk voor de voedselbank. De tandarts of mondhygiënist behandelen vrijwillig mensen voor wie een bezoek aan de tandarts normaalgesproken te duur is.

"In Nederland gaan te veel mensen niet naar de tandarts, omdat het niet kunnen betalen", vertelt Caroline van Wingaarden, coördinator Mondzorg bij Dokters van de Wereld. "Hierdoor lopen veel mensen rond met onnodige ontstekingen en pijn." Chantal Herrebrugh, voorzitter van de Voedselbank Voorthuizen, legt verder uit: "Wanneer je in de overlevingsstand staat en alles draait om het betalen van rekeningen en het zorgen voor brood op de plank, heeft al het andere geen prioriteit meer. Het gevolg is dat tandartscontroles- en behandelingen vaak zo lang mogelijk worden uitgesteld."

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkent deze problematiek. Daarom is het ministerie samen met partners, waaronder Dokters van de Wereld, de pilot ‘Vermindering mijding mondzorg om financiële redenen’ gestart.” Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van een internationale vrijwilligersorganisatie. Ze komen in actie voor mensen die worden uitgesloten van gezondheidszorg of barrières ervaren.

Vervolgbehandelingen via Compassie Netwerk

De gebitsproblemen van de mensen die in de mobiele tandartspraktijk worden behandeld zijn vaak zo groot dat vervolgbehandelingen nodig zijn. Dokters van de Wereld zoekt daarom vooraf lokale tandartsen en mondhygiënisten die zich aan willen sluiten bij het zogenaamde Compassie Netwerk. "Dat is een netwerk van tandartsen die na onze komst gratis noodbehandelingen willen uitvoeren”, legt Van Wingaarden uit. In de regio Barneveld zijn een aantal tandartsen bereid gevonden. "We hopen dat ook mondhygiënisten en tandprothetici zich aan willen sluiten.”

Ook gemeente Barneveld ziet in dat mondzorg erg belangrijk is. "Er wordt steeds meer bekend dat een goede mondgezondheid belangrijk is voor de gezondheid van de rest van het lichaam en geest", weet wethouder Jolanda de Heer. "Mondzorg zit helaas niet in het basispakket voor de zorgverzekering en is daardoor voor sommige mensen moeilijk te betalen. Daarom werken we als gemeente graag mee aan het faciliteren van deze tandartsbus."

Maatregelen testen

Op dit moment worden in vijftien gemeenten verschillende maatregelen getest die moeten leiden tot een betere financiële toegankelijkheid tot mondzorg en het vergroten van het maatschappelijk vangnet. Onderdeel van het project is de inzet van de Mondzorgkaravaan van Dokters van de Wereld en het opzetten van een Compassie Netwerk.