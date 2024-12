Geschreven door Kees van den Heuvel

9 december 2024 10:45

Gretig Veensche Boys geeft Go Ahead Kampen voetballes



Foto: Kees van den Heuvel



NIJKERKERVEEN - Veensche Boys lijkt als herboren. In en tegen Go Ahead Kampen werd overtuigend met 1-5 gewonnen, maar het duel had ook zomaar met dubbele cijfers kunnen eindigen. Het was aan de uitstekende keeper van Kampen te danken dat een complete vernedering door de Blauwe Helden niet al eerder was vertaald op het scorebord.

Zeker in de eerste helft regende het kansen middels Tom van Donselaar, Julian Buitenhuis, Jurre van den Brom, Nico van den Brom en Levi Haringsma, maar die werden geen allen benut. Na rust speelde Veensche Boys minstens zo gretig, maar ditmaal gingen de goals er wel in. Na vijf minuten werd Veensche Boys een penalty gegund en die werd verzilverd door Nico van den Brom. Rode kaart

Het hek bleek van de dam en opeens vielen de goals als rijpe appelen. Binnen een tijdsbestek van een paar minuten was het 0-3 dankzij een wereldgoal van Alwin van Domselaar (een verwoestend afstandsschot over 25 meter) en Levi Haringsma. Go Ahead wist iets terug te doen door van dichtbij de 1-3 te scoren. Maxwell van Dijk verschalkte doelman Wessel Bosman maar diezelfde Van Dijk moest later ook met twee maal geel van het veld. Veensche Boys herpakte zich en scoorde vervolgens nog via Nico van den Brom en invaller Corné Parol (penalty). Interim-trainer Stefan Fredriksen vond het bijna jammer dat dit de laatste wedstrijd van 2024 was, want met deze flow kan zijn ploeg waarschijnlijk iedere club de baas.