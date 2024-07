Geschreven door Sophie van der Velden

12 juli 2024 15:01

Lekker dan! Dit is de regio waar de meeste regen valt



Campinggasten hebben een regenachtige eerste vakantiedag. Foto: VRMG



VELUWE RANDMEER - Het is grijs en grauw en de regen komt met bakken uit de lucht. Dit is wel het meest slechte weer om te kamperen. En toch zijn vandaag de eerste vakantiegangers neergestreken op de campings bij ons op de Veluwe. Op veel plaatsen komt het vandaag met bakken uit de hemel. Maar wat is ‘zomerweer’ in Nederland eigenlijk? En hoeveel invloed heeft het weer op onze stemming? Dit zijn vijf dingen die jij niet wist over het Nederlandse zomerweer.

8% regen

Volgens Weeronline is het meer dan 92% van de tijd droog in Nederland. Helaas valt er in de overige 8% van de tijd behoorlijk wat neerslag. In een jaar valt er gemiddeld 853 millimeter neerslag. In de zomer regent het normaalgesproken 120 uur volgens het KNMI. In de winter regent het bijna 100 uur minder. Hollands zomerweer

Volgens Weeronline is het in de zomer gemiddeld 23 graden overdag. Op 66 dagen is het warmer dan 20 graden. Op 23 dagen is het 25 graden of warmer. Daarnaast is het op 5 dagen boven de 30 graden. Vandaag, 12 juli, stijgt de temperatuur tot maximaal 17 graden. Dat is dus ver weg van het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Weather whiplash

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat regen bij een gemiddeld persoon geen invloed heeft op zijn of haar stemming. Slechts 10% van de onderzochten kreeg duidelijk een slecht humeur van de regen. Wat meer invloed heeft, is een snelle weersverandering. Een paar dagen zon, gevolgd door plotselinge regen zorgt voor een slecht humeur bij veel mensen; een zogenaamde weather whiplash. Andersom, wanneer het ineens zonnig is na veel grijze dagen, kan het weer hetzelfde effect hebben. Onweer

Gemiddeld onweert het op 25 dagen in Nederland. In de zomer onweert het het vaakst. Volgens het KNMI vindt zo’n 95% van de ontladingen en inslagen in het zomerhalfjaar plaats. De winter is de rustigste periode met de minste ontladingen. Ben je bang voor onweer? Dan kun je het beste in IJsland gaan wonen. Daar onweert het slechts één dag per jaar. De meeste regen

Wie vakantie houdt op de Veluwe heeft eigenlijk de verkeerde bestemming gekozen. Op jaarbasis valt er op de Veluwe gemiddeld ruim 950 millimeter per jaar. Dat is ruim 100 millimeter meer dan het landelijk gemiddelde. Daarmee is het de natste streek van het land. Een grotere kans op een droge vakantie heb je in Midden-Limburg. Daar valt gemiddeld minder dan 750 millimeter neerslag. Bekijk hieronder hoe campinggasten in Nunspeet de regenachtige dag doorbrengen. Beter weer op komst

Is er dan nog hoop voor de campinggasten op een iets zonnigere vakantie? Het korte antwoord: ja. Vanaf morgen stijgen de temperaturen in ieder geval weer iets en is er meer kans op droger weer. Zondag stijgt de temperatuur nog wat verder, maar vooral na het weekend komt het zomerse weer terug. Maandag wordt zelfs een dag met een maximale temperatuur van 25 graden.