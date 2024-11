Geschreven door Jarno van de Bor

21 november 2024 13:57

Groenere wijken en koelere plekken: Barneveld presenteert klimaatadaptatieplan



Wateroverlast in Barneveld. Foto: Gemeente Barneveld



BARNEVELD – De gemeente Barneveld heeft een Klimaatadaptatieplan opgesteld om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Het doel is om in 2050 een leefomgeving te hebben die bestand is tegen extreem weer, zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.

Klimaatverandering brengt steeds vaker heftige buien, lange periodes van droogte en hittegolven met zich mee. De gemeente wil met het plan overlast zoals waterschade, hittestress en schade aan groenvoorzieningen zo veel mogelijk beperken. Het plan richt zich vooral op de dorpskernen en legt doelen vast voor vier thema’s: droogte, hitte, overstroming en wateroverlast. Nu actie nodig

Volgens de gemeente is nu actie nodig, omdat de leefomgeving die vandaag wordt ontworpen, nog tientallen jaren zal blijven bestaan. Het plan is bedoeld om ervoor te zorgen dat bij bijvoorbeeld hevige regenval de hoofdwegen bereikbaar blijven voor hulpdiensten, en dat er voldoende schaduwrijke plekken zijn tijdens hittegolven. Voor het opstellen van het plan heeft de gemeente een enquête gehouden onder een inwonerpanel en andere belangstellenden. Hieruit bleek dat 88 procent van de respondenten in droge zomers merkt dat groen rondom hun huis verdroogt, en dat 72 procent slechter slaapt tijdens periodes van hitte. Ook zijn organisaties zoals de politie, brandweer en GGD geraadpleegd, omdat zij tijdens extreem weer hun werk moeten kunnen blijven doen. Doelen in het plan

Het Klimaatadaptatieplan bevat onder meer de volgende doelen: Groen in de wijk: Minimaal 30 procent groen in woonwijken, 20 procent in centra, en 10 procent op bedrijventerreinen. Voor nieuwe bedrijventerreinen geldt een doel van 30 procent.

Koelteplekken: Binnen 300 meter van elke woning moet een schaduwrijke plek aanwezig zijn, zoals een park.

Beperking van wateroverlast: Bij extreme regen mag er op hoofdwegen niet meer dan 30 centimeter water blijven staan en tegen gebouwen maximaal 15 centimeter. Om deze doelen te bereiken, wil de gemeente onder meer meer bomen planten, koele verblijfsplekken creëren en de infrastructuur aanpassen, zoals door gescheiden riolering of heringerichte wegen. Plan ter inzage

Het conceptplan ligt op dit moment ter inzage via de website van de gemeente. Inwoners kunnen het bekijken en per mail opmerkingen indienen. Na de inzageperiode wordt het plan verder uitgewerkt.