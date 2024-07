Geschreven door Eljakim Doorneweerd

5 juli 2024 9:40

Grote Kerk Nijkerk opent haar deuren voor publiek op zaterdagmiddagen





NIJKERK - Vanaf 13 juli tot en met 7 september 2024 zal de Grote Kerk in Nijkerk elke zaterdagmiddag open zijn voor het publiek. Van 14.00 tot 16.00 uur kan iedereen binnen lopen en de kerk van binnen bekijken. Dit biedt een gelegenheid voor een moment van rust en bezinning, voor een luisterend oor en voor een goed gesprek.

De Grote Kerk, gelegen in het centrum van Nijkerk, dateert uit de 15e eeuw. De eerste steen werd gelegd in 1461 en na een stadsbrand in 1540 werd de kerk herbouwd. Het interieur herbergt verschillende bezienswaardigheden, waaronder de preekstoel uit 1789, het orgel uit 1756, de regentenbank uit 1788 en het familiegraf van de Van Rensselaers uit het begin van de 17e eeuw. Bezoekers kunnen ook de 19e-eeuwse consistorie en de recent gerenoveerde gerfkamer bezichtigen.

De Open Kerk-periode eindigt op 7 september, wanneer Nijkerk in het teken staat van de Nijkerkse Sleepbootdagen. Daarnaast is de Grote Kerk op zaterdag 14 september langer geopend, van 10.00 tot 16.00 uur, ter gelegenheid van Open Monumentendag. Dit biedt een extra kans om dit historische monument te bezoeken en meer te leren over de rijke geschiedenis ervan.