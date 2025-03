Geschreven door Eef van Bommel | Omroep Gelderland

13 maart 2025 15:05

Grote verkeerscontrole: zesde keer betrapt zonder rijbewijs



Foto: Pixabay



BARNEVELD - De politie van Barneveld en Ede heeft woensdag een grote verkeerscontrole gehouden. En betrapten 130 passanten op telefoongebruik achter het stuur, rijden onder invloed van drugs of te hard rijden. Ook reden drie personen zonder rijbewijs, waarvan één bestuurder al voor de zesde keer werd betrapt. Zijn auto is voor de vierde keer in beslag genomen.

Acht motorrijders van de politie begeleidden woensdag verschillende voertuigen, voornamelijk van de snelweg A30, naar de controlelocatie op het hulpverleningscentrum aan de Nijkerkerweg in Barneveld. De politie schreef daar negen bekeuringen uit aan bestuurders die hun telefoon gebruikten achter het stuur. Zonder rijbewijs Acht bestuurders konden bij de eerste vordering hun rijbewijs niet laten zien. Ook reden drie personen zonder rijbewijs, één bestuurder werd zelfs voor de zesde keer betrapt, meldt de coördinator van de controle aan een 112-verslaggever ter plekke. Zijn auto is voor de vierde keer in beslag genomen. Ook reden vier bestuurders onder invloed van drugs of alcohol. Vijf boetes werden uitgedeeld voor een te hoge snelheid, waarbij één bestuurder zijn rijbewijs moest inleveren. Verder zijn er nog 36 bekeuringen uitgedeeld voor diverse andere overtredingen. Gezocht door justitie of boete niet betaald Tijdens de acht uur durende controle werden op de A30 ook 130 bestuurders herkend door een ANPR-camera - die kentekens automatisch leest. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: kentekenplaten van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie. Een vijftigtal bestuurders werd gecontroleerd, de Belastingdienst inde 73.000 euro. Op 13 voertuigen is beslag gelegd, waarvan er 9 zijn afgesleept. Bij de controle waren naast de politie ook de gemeenten Barneveld en Ede betrokken, evenals de sociale recherche, Omgevingsdienst De Vallei, de Douane en de Belastingdienst. Vanuit de politie waren bovendien de Landelijke Eenheid, het cyberteam en Team Verkeer ingezet.