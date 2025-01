Geschreven door Kees van den Heuvel

20 januari 2025 10:22

Hard werken Veensche Boys niet beloond





NIJKERKERVEEN - De eerste competitiewedstrijd van 2025 is verloren door Veensche Boys. De ploeg onder leiding van de nieuwe interim-trainer Jeroen Peters werkte hard, maar wist de vele kansen niet te verzilveren tegen Bennekom dat op eigen veld de overwinning opeiste. Op sportpark Eikelhof werd het 2-1 in het voordeel van de gastheren.

,,De gelukkigste heeft gewonnen,'' zo typeerde Peters de wedstrijd. Veensche Boys, dat werd gade geslagen door oud-trainer Erik Assink, verrichtte veel noeste arbeid maar vergat zichzelf te belonen. Anderzijds moet worden gezegd dat Bennekom zich ook zeker diverse malen gevaarlijk manifesteerde: vooral de razendsnelle voorwaartsen van Bennekom waren levensgevaarlijk.

Penalty?

Niettemin had Veensche Boys op voorsprong moeten komen. In minuut negen werd zelfs een penalty geclaimd toen een voorzet tegen de ellenboog belandde van een verdediger van Bennekom. De scheidsrechter had het voorval niet opgemerkt. Na bijna een half uur spelen kwam er flink wat ruimte vrij in de verdediging van Veensche Boys en dat opende de weg voor Roy de Graaf om de 1-0 erin te schieten.

Na rust was Veensche Boys er alles aan gelegen om het verschil te maken. Er volgde een bombardement aan schoten op de goal van doelman Christiaan de Haan, maar de bal belandde via lat en kruising van Levi Haringsma weer in het veld. Net op het moment dat het leek dat Veensche Boys alle troeven in handen had, kon Bennekom de marge uitbouwen naar twee doelpunten door wederom Roy de Graaf. Hij kopte raak via een hoekschop van oud Veensche Boys vleugelspits Arslan Gumus.

Billenknijpen

Toch wist Veensche Boys wat terug te doen. Daar waar de spitsen van Veensche Boys faalden om te scoren, was het aanvoerder en middenvelder Bas van de Grootevheen die een afstandsschot in het net van de tegenstander zag belanden. Het was nog lang billenknijpen voor de goal van Bennekom, maar de tegenstander mocht uiteindelijk de zege voor zich opeisen.