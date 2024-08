Geschreven door Noah Quist

26 augustus 2024 13:10

Harderwijk en Hattem in top vijf gevaarlijkste fietsgemeenten Gelderland





HARDERWIJK/HATTEM – De zomervakantie voor het midden van het land zit er weer op. De fietspaden stromen weer vol met schoolgaanden kinderen en dat vraagt om een oplettende blik als je de weg op gaat. In de provincie Gelderland gebeuren er jaarlijks zo’n 1800 ongelukken met fietsers, blijkt uit cijfers van een onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat, verzekeraard en de politie. Harderwijk en Hattem staan beide in de top vijf van plekken met de meeste fietsongevallen.

In Gelderland gebeuren er jaarlijks 8,6 fietsongelukken per 10.000 inwoners. Dit aantal ligt lager dan het landelijke gemiddelde wat op 10,6 ligt. Op lokaal gebied zijn uitschieters, zoals in Harderwijk. Met 14,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners staat deze stad op de tweede plek in de lijst. Gevolgd door Hattem, waar het gemiddelde op 14,6 ligt is het daar dus extra voorzichtig zijn. Bij 17% van de ongevallen in de provincie is er een e-bike betrokken. Het is nog onduidelijk of de komst van fatbikes dit cijfer omhoog zal halen, het verzekeren van een fatbike kan handig zijn: “Voor sommige elektrische fietsen zoals fatbikes wordt het ook lastiger om je te verzekeren. Al zijn er nog wel een aantal partijen die dit wel doen. En die verzekeringen kunnen kostbaar zijn, dus je moet ze goed vergelijken”, aldus Independer expert Dijcks.

Barneveld valt net buiten de top vijf en staat op een zesde plek met 12,2 ongevallen per 10.000 inwoners. Ermelo staat op plek acht met een gemiddelde van elf ongelukken. Daarna blijft de Veluwe Randmeer even van de lijst af, tot plek 19, waar Nijkerk staat (8,4 ongelukken). Putten volgt op plek 23 en Nunspeet op plek 25. Oldebroek en Elburg staan onderaan de lijst, daar gebeuren dus weinig ongevallen met de fiets. Bij bijna zestig procent van de fietsongevallen is een auto betrokken.

Tips voor veilig fietsen

Online staan veel tips om veiliger te fietsen. ANWB geeft tien tips, zoals geluid maken als je er langs wilt. Dit kan met je stem zijn of met je bel; rijd achter elkaar; fiets in de juiste richting; laat je telefoon in je zak; steek je hand uit; pas je tempo aan; zet je licht aan; sta stil in de berm; parkeer normaal en wees vriendelijk. Je telefoon in je zak of tas houden is heel belangrijk. Het Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht laat weten dat bij één op de tien fietsongevallen met letsel de telefoon een rol speelt. Bij jongeren ligt dit percentrage nog hoger.

Voor automobilisten is de tip om de telefoon ook uit het zicht te houden, goed om je heen te kijken en rotondes, kruispunten en oversteekplekken rustig te benaderen.