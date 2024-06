Geschreven door Danielle Meloen

19 juni 2024 12:01

Harderwijkers in de rij voor Hollandse Nieuwe



In stukjes of in één stuk bij de staart, ze zijn heerlijk dit jaar | Foto: VRMG



HARDERWIJK - Vandaag is het zover: de Hollandse Nieuwe is weer verkrijgbaar, en ook in Harderwijk kunnen liefhebbers genieten van deze delicatesse. Gisteravond vond landelijk de traditionele veiling van het eerste vaatje plaats, met een opbrengst van maar liefst 81.000 euro. Dit bedrag komt ten goede aan de Nederlandse Hersenbank (NHB), een organisatie die hersenweefsel verzamelt van overleden donoren. Deze donoren, die zich bij leven hebben geregistreerd, leveren een cruciale bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar de werking van onze hersenen. Dankzij dit onderzoek kunnen er nieuwe therapieën worden ontwikkeld voor de behandeling van neurologische en psychiatrische aandoeningen.

In Harderwijk stonden de eerste klanten vanochtend al vroeg voor de deur van de viswinkels om hun portie van deze smakelijke haring te bemachtigen. En de Harderwijkers hebben mazzel dit jaar. Volgens Peter van den Berg van Visspecialist en Palingrokerij Dries van den Berg is de vis dit jaar beter dan vorig jaar. 'In 2023 was de haring matig, maar dit jaar zijn ze echt heel goed. Hij is vet, zilt, fris en heeft compact visvlees. Hij is klein van stuk - klein maar fijn, zogezegd.'

Peter van den Berg is zelf ook een liefhebber | Foto: VRMG

Hoog vetgehalte De Hollandse Nieuwe is een jaarlijkse traktatie waar veel Nederlanders naar uitkijken. Het zijn jonge haringen die in de late lente en vroege zomer worden gevangen, wanneer ze het hoogste vetgehalte hebben. Voordat ze worden verkocht, worden ze traditioneel gekaakt (de kieuwen en een deel van de ingewanden worden verwijderd), licht gezouten en enkele dagen bewaard om te rijpen. Deze behandelingswijze zorgt voor de kenmerkende smaak en structuur die de Hollandse Nieuwe zo geliefd maakt. Ze zijn lekker vet, zilt en fris dit jaar | Foto: VRMG Laat de omega 3 tabletten maar staan Peter van den Berg moedigt iedereen aan om te genieten van deze gezonde traktatie: 'Laat je omega 3-tabletten maar even staan en kom twee keer in de week een lekker harinkje eten, in stukjes, in zijn geheel, met of zonder ui, hoe je maar wilt.' Deze enthousiaste oproep is niet aan dovemans oren gericht. Peter verwacht dat er de komende dagen zo'n 1.000 tot 1.500 haringen per dag over de toonbank gaan, want de Harderwijkers houden wel van een lekker vet harinkje.

Ook bij Visspecialist Jan Muijs in Nunspeet laat men zich de Hollandse Nieuwe goed smaken | Foto: RTV Nunspeet

Vanaf vandaag verkrijgbaar bij je lokale visspecialist! | Foto: VRMG