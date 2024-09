Geschreven door Eljakim Doorneweerd

3 september 2024 13:45

Heb jij het mooiste kunstwerk van Nijkerk? Misschien komt deze dan wel op de wisselsokkel!





NIJKERK - De gemeente Nijkerk organiseert dit jaar voor de derde keer in samenwerking met Stichting Kunstweek en Nijkerk Cultuur en Creatief ‘Kunst in de gemeente Nijkerk. Kunstenaars uit de gemeente Nijkerk mogen deelnemen en een kunstwerk of ontwerp indienen. De winnende kunstenaar wint naast de eer een mooi geldbedrag van € 3.000,- en zijn kunstwerk zal een heel jaar geëxposeerd worden op de wisselsokkel in Hoevelaken.

Tot en met 6 oktober kunnen alle kunstenaars die woonachtig of duurzaam werkzaam zijn (geweest) in gemeente Noordwijk één of twee kunstwerken of ontwerpen indienen via [email protected].

Uitnodiging aan Nijkerkse kunstenaars

Bent jij kunstenaar en woonachtig of duurzaam werkend in een van de drie woonplaatsen van de gemeente Nijkerk dan maak je kans! Het indienen van een of twee kunstwerken of ontwerpen kan van 19 augustus tot en met 6 oktober 2024 door een e-mail te sturen naar [email protected]. De spelregels en alle overige informatie staan op www.kunstindegemeente.nl.

Vakjury en publieksjury

Uit alle ingezonden werken maakt de jury een selectie van drie werken die genomineerd worden. Deze werken of foto’s van werken zullen vervolgens geëxposeerd worden tijdens de Kunstweek in Nijkerk van 9 tot 17 november in de drie plaatselijke bibliotheken. Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen van 9 november tot en met 29 december online hun stem uitbrengen op één van deze genomineerde kunstwerken. Vervolgens kiest de jury uit de werken met de meeste punten de winnaar, die eind januari 2024 bekend wordt gemaakt. De winnaar mag zijn of haar kunstwerk een jaar lang tentoonstellen op de wisselsokkel in Hoevelaken.

Verbindende kunst

Kunst in de Gemeente is een initiatief van Stichting Kunstweek. Stichting Kunstweek wil met dit project lokale kunstenaars en kunstliefhebbers met elkaar verbinden. Enerzijds krijgt elk jaar een nieuwe kunstenaar de kans om een beeldhouwwerk te exposeren op een prominente plek in de gemeente. Anderzijds kan de lokale bevolking via een verkiezing zelf aangeven welk kunstwerk zij het mooiste vindt.

Bron: Nijkerk Cultuur & Creatief