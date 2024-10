Geschreven door Jarno van de Bor

21 oktober 2024 14:43

Helm van soldatenmonument Nijkerk verdwenen





NIJKERK – De helm van het soldatenmonument aan de Bruins Slotlaan in Nijkerk is verdwenen. Het monument, dat herinnert aan twee militairen die in mei 1940 op deze plek zijn gesneuveld, bestaat uit een herdenkingssteen en een helm. In september ontdekte het comité 4 en 5 mei Nijkerk dat de helm was weggehaald.

De gemeente Nijkerk, die eigenaar is van het monument, startte een intern onderzoek om te achterhalen waarom de helm is verdwenen. Het onderzoek heeft echter geen duidelijkheid gegeven over wie de helm heeft verwijderd of waarom dit is gebeurd. De gemeente heeft geen opdracht gegeven voor het weghalen van de helm.

Tips

Het comité 4 en 5 mei en de gemeente roepen nu hulp in van het publiek. Iedereen die mogelijk iets gezien of gemerkt heeft rond het verdwijnen van de helm, wordt gevraagd dit te melden bij de gemeente via [email protected] of bij het comité via [email protected]. Het doel is om het monument in ere te herstellen.