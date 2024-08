Geschreven door Noah Quist

23 augustus 2024 14:32

Help de Veluwe schoner en groener te worden: dit kan jij doen





VELUWE RANDMEER – Anno 2024 probeert iedereen wel bij te dragen aan een groenere en schonere wereld. Elektrische auto’s, afval scheiden, zonnepanelen op het dak plaatsen en je spullen recyclen of tweedehands aanschaffen. Je kan veel doen om de natuur een handje te helpen en ook op lokaal vlak zetten gemeenten zich in voor een groener en schoner stukje Nederland. Dit is wat jij kan doen en waar je aan kan deelnemen.

Om meer groen aan te brengen in tuinen zijn er steeds meer gemeenten die een tegeltaxi inzetten. Dit is een ‘taxi’ die gratis je tegels ophaalt zodra je struiken, gras of ander groen hebt aangebracht. Bijna alle gemeenten van de Veluwe Randmeer maken gebruik van de tegeltaxi. Alleen de gemeente Nijkerk maakt gebruik van een tuintegel inruilactie, waarbij je tegels inruilt voor waardebonnen. Op dit moment kan je een waardebon krijgen die bij Zorgkwekerij Harcohoef in Hoevelaken verzilverd kan worden.

Nunspeet leeft natuurlijk

De gemeente Nunspeet zet zich in voor een duurzame toekomst. Hierbij moet je denken aan minder energie uit gas en kolen halen, maar meer uit de zon en wind, minder afval en meer natuur. Met de campagne Nunspeet leeft natuurlijk geeft de gemeente Nunspeet de duurzaamheidsambitie vorm. Het uitgangspunt voor de gemeentelijke ambitie is 50% reductie van CO2 in 2025 en 100% in 2050. Hiervoor moeten inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samenwerken.

In1dagschoon

Harderwijk, Oldebroek, Elburg en Nunspeet zetten zich op vrijdag 13 september in om de Noord Veluwe in één dag schoon te krijgen. Het hoofddoel is om die dag bewustwording te vergroten en gedragsverandering te stimuleren. Scholieren dragen hier flink aan bij en om ze extra te motiveren komt content creator Milan Knol langs in de gemeenten. Het programma duurt ongeveer 90 minuten en deelnemers kunnen zelf een tijdstip kiezen. Lees hier meer informatie.

Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe

Het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe is er voor inwoners uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Hier staat informatie en advies op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van de woning, tuin en omgeving. Ook valt er een gesprek aan te vragen met een energie- of tuincoach.

Wist je dat je in Harderwijk subsidies kan aanvragen voor aanpassingen omtrent wateropslag? Voor het afkoppelen van de regenpijp, verwijderen van bestrating, nuttig gebruik van regenwater, aanschaf van regenzuilen, een regenschutting of een regenton en het planten van een boom kan deze subsidie aangevraagd worden. Ook in de andere gemeenten zijn subsidieregelingen voor het verduurzamen van tuinen.

Zelf kan je dus genoeg doen om duurzamer te leven. Op de website van unwaste staan een aantal tips voor een duurzamer leven: