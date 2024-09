Geschreven door Sophie van der Velden

26 september 2024 17:00

Help mee aan dit kunstwerk voor en door Nijkerkers: 'Kunst moet verbinden'



Verhaal in brons is een initiatief van kunstenaar Gertjan van Duinkerken. Foto: Jeroen Brons/A1 Mediagroep

Verhaal in brons is een initiatief van kunstenaar Gertjan van Duinkerken. Foto: Jeroen Brons/A1 Mediagroep



NIJKERK - De komende weken worden alle inwoners van Nijkerk uitgenodigd om mee te werken aan een kunstwerk. Kunstenaar Gertjan van Duinkerken en Margreet Koele, cultuurverbinder van gemeente Nijkerk, werken samen in het project 'verhaal in brons'. "Kunst moet voor iedereen toegankelijk zijn."

Van Duinkerken greep de kans om dit project met de gemeente op te starten dan ook met beide handen aan. "Ik vind het belangrijk dat kunst ook verbindt. Dit is een hele mooie manier om je te verbinden met je plaatsgenoten", vindt hij. "Deze kunst is echt voor iedereen."

Toegankelijke kunst Gertjan van Duinkerken woont sinds een aantal jaar in Nijkerk. "Ik heb een eigen bedrijfje. Soms maak ik eenzelfde soort bronzen kunstwerkjes voor bedrijfsuitjes of familieweekenden." Van Duinkerken werkt vanuit een duidelijke visie: "Ik vind dat kunst voor iedereen toegankelijk moet zijn. Als je zelf aan het kunstwerk meewerkt, brengt dat de kunst zo veel dichterbij."

Het idee is simpel: je krijgt een steentje, waar je je eigen kunstwerk in mag krassen. Daarnaast krijg je een envelop mee waar je je verhaal bij je kunstwerk op kan schrijven. De kunstenaar gebruikt al de steentjes als mal voor een bronzen kunstwerk. Er is plaats voor zo'n duizend kunstwerkjes in het uiteindelijke kunstwerk, dat 2,60 bij 1 meter wordt.

Elitair imago

De komende weken verplaatst het project naar verschillende plekken in Nijkerk. In de agenda op zijn website kun je in de gaten houden waar de kunstenaar op welke dag bezig is. In zijn taken wordt Van Duinkerkenondersteund door acht vrijwilligers. Kobi Wapenaar is vandaag aanwezig in de tent. "Soms hangt er nogal een elitair imago over kunst", vindt zij. "Mensen zijn bang dat je verstand moet hebben van kunst om het zelf te maken, maar dat is niet zo!"

Afgelopen zaterdag was 'verhaal in brons' voor het eerst op de markt in Nijkerk. Dat leverde verrassende reacties op. "Eén kindje was bezig en zei enthousiast: 'ik vind dit leuk, dit wil ik vaker doen!'", vertelt Wapenaar lachend. "Er kwam ook een gezin langs. Zij noemden het een gratis familieuitje", laat Van Duinkerken weten.

De tekst gaat verder onder de foto.

De gereedschappen waarmee de steentjes bekrast worden. Foto: Jeroen Brons/A1 Mediagroep

Bronzen klokken

Vrijdag 4 oktober is het project te vinden op de weekmarkt in Nijkerk. Een leuke toevoeging hieraan is de 'carillionbox'. "Iedereen kan dan een verzoeknummer bij de beiaardier insturen. Die wordt dan gespeeld, terwijl je zelf een steentje kan maken", legt Van Duinkerken uit. Het verband zijn de klokken: "De kerkklokken zijn ook van brons gemaakt."

Tot en met 19 oktober is het project nog meerdere keren op verschillende plekken in Nijkerk te vinden. Daarna zullen alle bronzen plakkaten door Van Duinkerken samengevoegd worden tot het grote kunstwerk. Dit werk zal begin volgend jaar klaar zijn en ergens binnen de gemeente Nijkerk geplaatst worden.