Geschreven door Jarno van de Bor, Ib Haarsma

20 juni 2024 19:00

Nijkerkerveen in rep en roer: buurtbewoners overvallen door plannen voor asielzoekerscentrum





NIJKERKERVEEN - De mogelijke komst van vluchtelingen in Nijkerkerveen zorgt voor een hoop onrust bij inwoners. Dinsdag maakte de gemeente Nijkerk vanuit het niets bekend, dat er misschien een opvangplek komt in het dorp. Buurtbewoners voelen zich volledig overvallen door het voorstel.

“Ik stond te trillen op mijn benen toen ik het hoorde”, zegt Henk van Essen. “Een buurman berichtte ons ‘heb je al in de brievenbus gekeken?" Maar daar lag niks. Mijn vrouw is gelijk naar hem toe gegaan om de brief te lezen. Zelf hebben we tot op de dag van vandaag niks ontvangen van de gemeente.”



Drie locaties

‘De brief’ is een algemene informatiebrief waarin de Gemeente Nijkerk drie mogelijke plekken voor opvanglocaties van vluchtelingen aanwijst. Eén in Nijkerk, één in Nijkerkerveen en één in Hoevelaken. De gemeente vraagt inwoners daarin via een online vragenlijst naar hun mening over deze locaties en naar tips voor mogelijke andere opvangplekken.



Niet weg voor juli 2025

“We vragen ons af of het wel echt een keuze is”, vertelt Henk. “De voorgestelde locatie in Hoevelaken is het gebouw van het Van Lodenstein College. Zij gaan in de toekomst verhuizen naar Barneveld, maar dat bouwproject heeft flinke vertraging opgelopen. Daar kunnen dus helemaal geen vluchtelingen wonen.”

Henk en Heidi vertellen in de onderstaande video hun verhaal.



Nog twee opties over

Een woordvoerder van het Van Lodenstein College bevestigt aan VRMG dat hun gebouw in Hoevelaken voorlopig niet beschikbaar is als opvanglocatie: “We zijn hier zeker niet weg voor juli 2025 [de streefdatum waarop Nijkerk 278 asielzoekers gehuisvest wil hebben, red.]. De kans is groot dat we hier nog een aantal jaren zitten.” Dus blijven er nog twee voorgestelde opties over. De locatie in Nijkerk, tegenover het Jaap van de Krol bad, en in Nijkerkerveen.

Oprit loopt dwars door aangewezen gebied

De locatie in Nijkerkerveen is het gebied tussen de Amersfoortseweg, de Vrouwenweg en de Nieuwe Kerkstraat. Het is het terrein rondom snackbar De Paddenstoel en restaurant De Zomertuin, vroeger bekend als discotheek Starlight. Maar het is ook het gebied dat direct grenst aan het huis van Heidi en Henk van Essen. De oprit van hun woning loopt dwars door het terrein wat staat ingetekend als mogelijke plek voor een opvangcentrum.



De kaart met het aangewezen gebied. Foto: Gemeente Nijkerk

Huis is ons pensioen

Heidi en Henk maken zich grote zorgen over het voorstel van de gemeente. “Over de veiligheid voor ons en voor onze kinderen. Maar ook over onze toekomst. Wij zijn ondernemers en dit huis is ons pensioen. Als er dan een grote groep vluchtelingen direct naast komt wonen heeft dat grote gevolgen voor de waarde.”

Communicatie

Maar misschien nog wel het allermeeste balen Henk en Heidi van de communicatie, of eigenlijk het gebrek daaraan. Pas nadat Heidi een boze brief stuurde nam de gemeente contact op. “We hebben niet eens een brief ontvangen waarin we op de hoogte werden gesteld. Dit is precies waardoor mensen het vertrouwen in de overheid kwijtraken. Als deze gemeente voor je moet zorgen en zij zich volksvertegenwoordigers noemen. Dan vraag je je echt af wie ze vertegenwoordigen. Niet ons.”



De beoogde locatie in Nijkerkerveen. De oprit van Heidi en Henk loopt er dwars doorheen. Foto: VRMG

Vervolgstappen

Henk en Heidi ervaren veel steun vanuit het dorp. Inmiddels is er een groepsapp aangemaakt met omwonenden waarin ze vervolgstappen bespreken. Woensdag komen ze bij elkaar. Heidi: “De groep blijft maar groeien. We hebben contact met alle omliggende buren. Iedereen ervaart dezelfde shock.” Maar ze zijn volgens Henk ook strijdbaar. “Het hele dorp gaat hier vol gas tegenin want het voelt echt alsof je bent aangereden en diegene is doorgereden. Je voelt je echt gepasseerd.”