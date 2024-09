Geschreven door Eljakim Doorneweerd

13 september 2024 11:45

Herfst in aantocht, maar de warmte keert terug volgende week





VELUWE RANDMEER - De eerste warmtepompen en cv-ketels hebben deze week alweer moeten draaien. Vannacht daalden de temperaturen tot onder de 5 graden en het is dan ook wachten tot het ijs binnenkort voor de eerste keer van de autoramen gekrabd moet worden. Dit weekend loopt de temperatuur echter overdag langzaam weer op richting 19 graden op zondag. Vandaag komt het kwik niet boven de 16 graden uit.

Vanaf volgende week gaan de temperaturen weer over de 20 graden heen. Zoals het er nu naar uit ziet kan het op donderdag misschien wel weer 25 graden worden. Op zondag 22 september begint de herfst, maar de natuur is volgende week nog niet van plan om daaraan mee te werken. De laatste keer dat het tropisch warm werd, was op 15 september 2020. Toen werd het op veel plekken in het land warmer dan 30 graden en op sommige plekken zelfs 35.

Vorig jaar, van 4 tot 12 september 2023, was er zelfs nog een regionale hittegolf in Nederland. Zover zal het waarschijnlijk niet meer komen, maar in ieder geval nog wel een paar dagen nazomer, misschien wel langer. Verder vooruitkijkend, na 20 september, zegt het KNMI dat er een grote kans is op overwegend droog weer met veel zon en temperaturen enkele graden boven het langjarige gemiddelde. Later meer bewolking, een iets toenemende neerslagkans en temperaturen dalend naar rond normaal.