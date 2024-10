Geschreven door Eljakim Doorneweerd

16 oktober 2024 9:43

Herfst? We krijgen de komende dagen te maken met zachte temperaturen!





VELUWE RANDMEER – Herfst of niet, de temperaturen zullen de komende dagen oplopen richting de 20 graden en soms zelfs verder. Vooral vandaag, woensdag, wordt een mooie dag. Op sommige plekken kan het kwik namelijk stijgen naar 22 graden.

Her en der kleuren de bomen al geel, oranje en bruin. Desondanks wordt het dus een zachte dag en zijn er vanmiddag zonnige perioden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam, want om 21.00 uur is het op veel plaatsen nog zo’n 14 tot 17 graden.

Donderdag is het bewolkt en kan er soms regen vallen. Ook dan lopen de temperaturen in de regio Veluwe Randmeer op richting een graad of 20. In het weekend ligt de temperatuur eveneens boven het langjarig gemiddelde.