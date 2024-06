Geschreven door Jarno van de Bor

13 juni 2024 11:19

Het is goed fietsen in de regio, Veluwe Randmeer gemeentes scoren relatief hoog in onderzoek





VELUWE RANDMEER - Het is goed fietsen in het Veluwe Randmeer gebied, dat blijkt uit cijfers van de Fietsersbond die bekend werden gemaakt op het Nationaal Fietscongres in Den Haag. Op Barneveld na scoorden alle gemeentes uit de VRMG regio 'bovengemiddeld' of 'hoog'.

Iedere twee jaar wordt een plaats in Nederland verkozen tot fietsgemeente van Nederland. Meer dan 46.000 fietsers gaven hun mening over het fietsklimaat in hun gemeente in de enquête van de Fietsersbond. In Noord-Beveland waren inwoners het meest positief over de fietsfaciliteiten. Zij werden daarom uitgeroepen als meest fietsvriendelijke gemeente van 2024.

Goede scores

Maar ook op de Noordwest-Veluwe scoren de gemeentes relatief goed in vergelijking met de rest van Nederland. Nunspeet en Harderwijk scoorden zelfs 'hoog'. Oldebroek, Elburg, Putten, Ermelo en Nijkerk werden bovengemiddeld beoordeeld. In Barneveld waren inwoners het minst tevreden in vergelijking met de andere plaatsen uit onze regio. Deze gemeente werd als 'gemiddeld' beoordeeld. Inwoners gaven hier vooral aan dat er verbetering ligt in het aantal fietspaden die direct langs wegen liggen waar auto's 50 kilometer per uur rijden. Het is veiliger om langs deze wegen aparte fietspaden aan te leggen omdat het hoge snelheidsverschil voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Vragen om verbeteringen

De verkiezingen dienen een hoger doel dan alleen een winnaar aanwijzen, legt directeur van de Fietsersbond, Esther van Garderen, uit. "De enquête Fietsgemeente 2024 levert een schat aan informatie op over het fietsklimaat per gemeente. Met de data kunnen de vrijwilligers van meer dan 160 lokale Fietsersbond afdelingen heel gericht aankloppen bij hun gemeente en vragen om verbeteringen. Een beter fietsklimaat betekent dat het veiliger en fijner wordt voor fietsers, maar ook voor alle andere weggebruikers."