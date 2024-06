Geschreven door Jarno van de Bor

21 juni 2024 17:25

Het land van de familie Veenstra is zonder overleg ingetekend als vluchtelingenopvanglocatie in Nijkerkerveen





NIJKERK – Zonder enige vorm van overleg is een deel van de grond van de familie Veenstra ingetekend als mogelijke locatie voor vluchtelingenopvang. De inwoners uit Nijkerkerveen vernamen dit dinsdag uit een ongeadresseerde brief van de gemeente. Net als veel van zijn buurtgenoten zijn zij ernstig teleurgesteld in de handelswijze van de gemeente.

“Als het niet zo naar was, was het bijna hilarisch”, vertelt Veenstra over hoe hij het nieuws ontdekte. “Ik kwam dinsdag net terug van een persgesprek over de zorgen van die bij de politie leven rondom de overlast bij asielzoekerscentra. Ik opende een ongeadresseerde envelop van de gemeente en dacht eerst nog ‘de groencontainer zal wel weer later of eerder worden opgehaald’, maar al snel werd duidelijk dat het om iets heel ingrijpends ging.”

Informatiebrief

In tegenstelling tot een aantal buurtgenoten ontving Veenstra dinsdag nog wel een informatiebrief en plattegronden over de mogelijke locatie van de opvang, maar dat zijn grondgebied ook onderdeel is van die voorstellen kwam voor hem als een donderslag bij heldere hemel. “Ik zag het gelijk en riep: Nee! Dit kan toch niet waar zijn?” Maar het bijgevoegde kaartje liegt er niet om. Het noordelijke stuk van zijn perceel valt binnen de grenzen van het gebied dat is aangewezen als mogelijke asielopvang.



‘Dat kunnen we niet aan’

Veenstra maakt zich ernstig zorgen over het voorstel van de gemeente. “Dit is geen manier van communiceren. Zo ga je niet met je inwoners om. Nijkerkerveen en Holkerveen zijn kleine dorpjes en daar kan je niet zomaar een grote groep asielzoekers neerzetten. Dat kunnen we helemaal niet aan. We hebben hier alleen een klein supermarktje en een schooltje. Verder niks. Er is regelmatig stroomuitval en de riolering kan het nu al niet aan. Hoe zou dat moeten met zoveel mensen in één klap erbij?"



De grenzen van de familie Veenstra. Foto: Kadaster

Een signaal

De Veender vindt dat de gemeente willens en wetens onrust creëert. “Kun je nog vertrouwen dat de gemeente ons echt vertegenwoordigt? De landelijke verkiezingen waren een signaal richting de overheid en als je dan dit doet geef je als gemeentepolitiek geen blijk van dat je dat snapt. Het is onvoorstelbaar.”

Omgekeerde wereld

Vanuit de gemeente heeft Veenstra op de huis-aan-huisbrief na nog steeds niks gehoord. Maar hij heeft wel twee Woo-verzoeken (Wet open overheid) ingediend om er achter te komen hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. “Volgende week laat ik ze zeker weten dat het de omgekeerde wereld is dat ik ze moet contacten en zij zelf niks van zich hebben laten horen, terwijl het om mijn terrein gaat.”

Ellende, spanning en polarisatie

Veenstra neemt het de gemeente dan ook erg kwalijk dat er nu een hoop onrust ontstaat. “De gemeente Nijkerk zorgt voor een hoop ellende, spanning en polarisatie in Nijkerkerveen en Holkerveen. Het hele dorp heeft het erover. Dat hadden ze vooraf kunnen weten en dat had niet gehoeven. Voor zoiets maak je een goed communicatieplan en je praat éérst met de direct omwonenden. Maar niets van dat alles. Ze maken exact dezelfde fouten als in Hoevelaken, waar de burgemeester recent nog excuses voor aanbood. Nou, die lijken weinig waard te zijn."