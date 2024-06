Geschreven door Jarno van de Bor

Hoeksteen en Rehoboth winnaars Nijkerks schoolvoetbaltoernooi 2024





NIJKERK - Een zenuwslopende penaltyserie waar geen einde aan leek te komen. Zo werd woensdagmiddag de finale van de jongens van groep 8 bij het schoolvoetbaltoernooi beslist. Uiteindelijk trok de Rehoboth aan het langste eind. Bij de meiden ging de Hoeksteen er wel met de titel vandoor. In de finale versloegen zij de Maranathaschool met 2-0.

Het was alweer de 22ste editie van het Nijkerkse schoolvoetbaltoernooi. 14 basisscholen uit Nijkerk en Nijkerkerveen deden met 27 teams (15 bij de jongens, 12 bij de meisjes) mee in de strijd om de wisseltrofee. In totaal werden er woensdagmiddag 66 wedstrijden gespeeld. De prijsuitreiking werd gedaan door de wethouder van sport Audrey Rohen (PRO21).