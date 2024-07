Geschreven door Eljakim Doorneweerd

Hoeveel procent van jouw gemeente heeft een warmtepomp?





VELUWE RANDMEER - Steeds meer woningen in de regio kiezen voor duurzame verwarmingsoplossingen in de vorm van warmtepompen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat Nijkerk de gemeente is met het hoogste percentage woningen met een warmtepomp. Deze trend draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot en vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

In Nijkerk heeft bijna 6% van de woningen een warmtepomp, waarmee het de koploper is in de regio. In Elburg, de tweede gemeente op de lijst, is dit iets meer dan 5%. Oldebroek, Nunspeet, en Putten volgen met elk ongeveer 4.5% van de woningen uitgerust met een warmtepomp. Harderwijk en Ermelo sluiten de rij met respectievelijk 3.6% en 3.9%.

Daarnaast verschilt het type warmtepomp ook nog per gemeente. In Elburg en Nunspeet is meer dan 80% van de warmtepompen volledig elektrisch, terwijl in Harderwijk en Nijkerk een groter deel van de installaties hybride systemen betreft.



Bekijk hier de kaart van heel Gelderland.