Geschreven door Robert Kreuning

28 oktober 2024 11:15

Hoevelaken bekert verder na zege op Elspeet





HOEVELAKEN - Na twee competitienederlagen heeft Hoevelaken weer vertrouwen getankt door in het bekertoernooi de volgende ronde te bereiken. In Elspeet werd de gelijknamige vijfdeklasser aan de kant gezet, maar van een leien dakje ging dat niet.

Hoevelaken kwam al na zes minuten op achterstand. Vanuit een hoekschop kon de bal bij de tweede paal vrij worden ingeschoten. Hoevelaken had vervolgens tijd nodig om ook in de wedstrijd te komen en was tot aan de rust de bovenliggende partij. Tot grote kansen kwam dat niet, mede omdat de passing, net als vorige week tegen Loosdrecht, vaak onzorgvuldig was.

Wissels

Na de pauze betrad Hoevelaken het veld met Wester Schuiteman en Daan Vinke op de plaatsen van Jeffrey Huisman en Neal Kooij en vooral de eerstgenoemde bleek een gouden wissel. In de 53e minuut werd de rechtervleugelverdediger ingespeeld door zijn broer Tein, waarna Wester Schuiteman de combinatie zocht met Robin Elverding, die met een steekpass de jongste van de twee Schuitemannen alleen voor de doelman zette. Met een bekeken afwerking bracht Wester Schuiteman Hoevelaken naast Elspeet.

Het laatste kwart van de wedstrijd was het meest vermakelijk en ook het meest spannend. Hoevelaken probeerde wel kansen te creëren, maar de afwerking bestond voornamelijk uit rollertjes en zacht ingeschoten ballen. Elspeet daarentegen legde wat meer overtuiging in de aanvallen, maar wist een open kopkans niet te verzilveren. Hoevelaken bleef in leven, ook nadat andere mogelijkheden van Elspeet, waaronder een bal die de lat raakte, niet werden benut.

Voorsprong

De voorsprong kwam uiteindelijk toch voor Hoevelaken. In de 85e minuut bracht Marvin van den Brom de bal nonchalant met de buitenkant van de rechterschoen in het strafschopgebied en toen niemand de bal wilde raken, lag die ineens in de touwen. Een onverwachte opsteker, maar de wedstrijd was daarmee nog niet gespeeld. Het was nog een paar keer behoorlijk billenknijpen in het Hoevelakense strafschopgebied, waar doelman Gijs Leebeek, in samenwerking met zijn engelbewaarder, Hoevelaken op de been hield.

De aanvalsdrang van Elspeet eindigde met een bal op de paal, die een gelijkmaker voorkwam. En dan komt er een oude voetbalwet bovendrijven. Scoor je zelf niet, dan... Met een prachtige, gecroste dieptepass vanaf de linkerkant stuurde Daan Vinke invaller Coen Bos de diepte in, die alleen voor de doelman geen fout maakte en in de vijfde minuut van de extra tijd Hoevelaken in veilige haven schoot.

Competitie

Komende zaterdag gaat de competitie verder met een thuiswedstrijd tegen ’s Graveland. Hopelijk kan Hoevelaken de competitiedraad dan weer positief oppakken.