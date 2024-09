Geschreven door Marion Zuurveen

2 september 2024 11:26

Hoevelaken maakt zich op voor Schoonderbeek schoolkorfbaltoernooi en clinics





HOEVELAKEN - Bij Korfbalvereniging Telstar vindt ook dit jaar weer het Schoonderbeek schoolkorfbaltoernooi plaats voor de Hoevelakense basisscholen. Er komen heel veel vrijwilligers in actie om de kinderen het plezier van het sporten te laten ervaren.

Op woensdagochtend 18 september is er voor de groepen 3 en 4 een clinic. Voor groep 3 om 10:30 en voor groep 4 om 11:30. In de middag is het toernooi voor de groepen 5 tot en met 8. Dan worden alle poulewedstrijden gespeeld en kunnen de teams zich plaatsen voor de finales op vrijdag. Het toernooi begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 18:00 uur. Aan het einde van deze middag wordt er een fairplaybeker uitgereikt aan de school die het sportiefst heeft gespeeld. Alle deelnemers krijgen een aandenken aan dit toernooi, gesponsord door Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek BV.

Finalewedstrijden

De finalewedstrijden van de groepen 5 t/m 8 zullen plaatsvinden op vrijdag 20 september van 18:00 uur tot ongeveer 20:00 uur. Na afloop is de prijsuitreiking. De wisselbeker van het toernooi gaat naar de winnaar van groep 8. Wie deze beker drie achtereenvolgende jaren wint mag hem houden. De beker is beschikbaar gesteld door Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek BV. Vorig jaar heeft de Willem Farelschool de wisselbeker gewonnen. Welke school mag deze keer de beker mee nemen?

Vanwege het beperkte aantal autoparkeerplaatsen is het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk met de fiets komt.