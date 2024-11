Geschreven door Robert Kreuning

4 november 2024 10:17

Hoevelaken pakt de draad weer op





HOEVELAKEN - Na twee kostbare competitienederlagen heeft Hoevelaken, na het behalen van de tweede bekerronde, de competitiedraad van de eerste drie wedstrijden weer opgepakt. Op Kleinhoven werden de drie punten in de eigen tas gestoken. Op basis van de tweede helft was dat volledig verdiend, op basis van de eerste helft zag het daar echter niet naar uit.

Hoevelaken begon de wedstrijd knullig. Na anderhalve minuut speelde Siem Kooistra, weer terug in de basis, de bal terug op doelman Gijs Leebeek, zoals dat vele tientallen malen in een seizoen gebeurt. De Hoevelakense goalie verkeek zich echter geheel op de bal, wellicht mede vanwege de laaghangende zon. Hoe dan ook, via de binnenkant van de paal lag de bal ineens in het net en begon Hoevelaken de wedstrijd met een 1-0 achterstand.

Op gelijke hoogte

Hoevelaken probeerde ook in dit geval de draad weer op te pakken, maar van een leien dakje ging dat niet. ’s Graveland kreeg alle vrijheid om te voetballen, waar bij Hoevelaken de passing opnieuw onzuiver was en in aanvallend opzicht nauwelijks iets werd afgedwongen. Tot de 27e minuut. Toen stuurde Joep Timmerman Roan van de Pol de diepte in, die de bal goed voorgaf, waar Daan Vinke slechts zijn voet tegen de bal hoefde te zetten om Hoevelaken op gelijke hoogte te brengen. Lang duurde die euforie echter niet, want twee minuten later kregen de gasten een vrije trap te nemen op de rand van het strafschopgebied, waarbij de bal snoeihard in de bovenhoek werd geknald. De Hoevelakense doelman, die verder een uitstekende wedstrijd keepte, trof hier geen blaam.

In de slotminuut kreeg Hoevelaken een hoekschop te nemen. De bal kwam op het hoofd van Siem Kooistra, die de gelijkmaker op het bord leek te koppen. De grensjager van dienst constateerde echter, dat de door Joep Timmerman voorgegeven bal de achterlijn had gepasseerd, waarin de scheidsrechter meeging. Hoevelaken ging daardoor alsnog met een achterstand de rust in.

Knulligheid

In de tweede helft lag de bal, opnieuw na anderhalve minuut, in hetzelfde doel als bij de eerder beschreven knulligheid, met dat verschil dat nu Hoevelaken die richting op moest spelen. Wie de eerste gelijkmaker had gezien, dacht wellicht naar een herhaling te kijken, want opnieuw ging Roan van de Pol er op de rechterflank op snelheid vandoor en legde de bal weer panklaar neer voor Daan Vinke. Ook voor zijn tweede treffer hoefde hij slechts zijn voet tegen de bal te zetten.

Mede door die opsteker zat Hoevelaken beter in de wedstrijd. De duels werden feller aangegaan en ’s Graveland kreeg nauwelijks tijd om zelf aan goed voetbal toe te komen. Die spelopvatting bracht Hoevelaken een kwartier voor tijd op voorsprong. Na een schot van invaller Robin Elverding kon de doelman van de gasten de bal niet controleren, waarvan een andere invaller, Neal Kooij, pas vier minuten in het veld, profiteerde.

Drie punten

Acht minuten later kreeg Siem Kooistra dan toch zijn kopdoelpunt vanuit een hoekschop. Ditmaal bleef de bal van Joep Timmerman wel binnen de lijnen en kon de centrale verdediger de bal in de verre hoek binnen koppen. Daarmee waren de drie punten definitief binnen.

Komende zaterdag moet Hoevelaken naar Terschuur voor de 43e onderlinge competitiederby sinds het bestaan van beide ploegen. Voor die wedstrijd hoeft een ploeg niet in een flow of dip te zitten. Deze confrontaties zijn wedstrijden op zich.