Geschreven door Robert Kreuning

7 oktober 2024 16:33

Hoevelaken pakt ook de punten in Baarn





HOEVELAKEN - Hoevelaken is bezig met een flitsende competitiestart. Na de 1-1 in Nieuwland en de 5-0 tegen Saestum werden ook vanuit Baarn de punten mee naar Hoevelaken genomen. TOV, waarvan de scribent in de voorbeschouwing schreef dat de thuisploeg op jacht zou gaan naar de eerste overwinning, bleef op eigen bodem met lege handen achter.

Hoevelaken begon de wedstrijd met de nodige druk op TOV uit te oefenen. Dat leverde in eerste instantie de nodige hoekschoppen op, en uiteindelijk in de 19e minuut ook de openingstreffer. Ludo Horst en Joep Timmerman deden het voorwerk om Roan van de Pol via de zijkanten weg te sturen, die de bal schoof naar Daan Vinke. Hij bood zich bij de eerste paal aan verlengde de bal vervolgens naar de binnenkant van het zijnet bij de tweede paal.



Druk op TOV

Na deze mooie aanvalstreffer bleef Hoevelaken nog even druk houden op TOV, dat gaandeweg meer balbezit kreeg, waardoor Hoevelaken het laatste kwartier van de eerste helft nauwelijks nog tot aanvallende pogingen kwam.

Hoevelaken besliste de wedstrijd in het laatste kwartier. Roan van de Pol en Neal Kooij wisten elkaar goed te vinden, waarna eerstgenoemde de bal in de verre hoek kon schuiven. Vlak voor tijd zorgde Robin Elverding vanuit een vrije trap voor nog duidelijkere cijfers.

Volgende tegenstander

Komende zaterdag mag Hoevelaken weer op Kleinhoven spelen. Het ontvangt dan Eemnes, met wie het voornamelijk in de vorige eeuw regelmatig de degens kruiste. Maar liefst in elf competities kwamen beide ploegen elkaar in die tijd tegen. In de 21 eeuw betrof het slechts twee vriendschappelijke potjes, die beide ploegen bij hun tegenstander wonnen.