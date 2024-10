Geschreven door Robert Kreuning

30 september 2024 13:05

Hoevelaken walst over Saestum heen





HOEVELAKEN - Voor het eerst in de historie moest de hoofdmacht van sc Hoevelaken de degens in competitieverband kruisen met Saestum. De ploeg uit Zeist was voor Hoevelaken tot voor zaterdag een grote onbekende, met als enige informatie dat Saestum vorige week met 7-5 won van VVZA.

Kreeg Hoevelaken te maken met een ploeg met een goede aanval en slechte verdediging? De wedstrijd zelf leerde uiteindelijk dat de gasten op Kleinhoven opnieuw vijf treffers om de oren kregen en zelf niet eenmaal tot scoren kwamen.

Billenknijpen

De wedstrijd begon open en spectaculair. Al binnen een minuut stond Jelle Bos oog in oog met de doelman van Saestum, maar die redde vooralsnog de Zeister meubelen. Nog geen twee minuten later was het billenknijpen voor het doel van Gijs Leebeek, waar Saestum in twee instanties kon scoren, maar de Hoevelakense defensie dat op wilskracht voorkwam.

Na een klein kwartier was het voor Hoevelaken voor de eerste keer wel raak. Na een goede aanval was het Joep Timmerman die de bal kon voorgeven, maar nog voordat Robin Elverding bij de tweede paal kon scoren, schoot één van de verdedigers van Saestum de bal knullig in eigen doel.

Als Ibrahimovic

Na deze treffer was er van beide zijden van goed voetbal even geen sprake, totdat het laatste kwartier aanbrak. Die begon met een vrije trap voor Hoevelaken, waarvoor het Joep Timmerman als specialist in huis heeft. Zijn inzet was voor de grabbelende doelman te machtig, waarmee Hoevelaken de marge verdubbelde. En er kwam nog een verdubbeling. Drie minuten na de 2-0 was vrije verdediger Joost van den Heuvel ter plaatse om na een kort genomen hoekschop de bal in de touwen te koppen.

De mooiste treffer kwam nog voor rust van opnieuw Joep Timmerman. Net over de middenlijn kreeg hij de bal, begon aan een indrukwekkende solo waar Alberto Tomba als slalomspecialist zijn vingers bij zou aflikken, verloor onderweg twee tot drie keer bijna de bal, maar wist de Zeister defensie te verschalken zoals ooit Ibrahimovic deed tegen NAC. Joep Timmerman was met het puntje van zijn teen ook de uitkomende doelman te snel af, waarmee de 4-0 op het bord kwam.

Man minder

Vlak voor tijd leek Hoevelaken via Daan Vinke op 5-0 te komen, maar in zijn tocht richting de doelman werd hij ongelukkig op zijn hakken geraakt, waarmee de kans verloren ging, maar Saestum reglementair wel met tien man verder moest. Joep Timmerman zette zich opnieuw achter de bal, maar ditmaal was de doelman wel alert, al had hij weer de bal niet klemvast.

De tweede helft was van een mindere kwaliteit, al begon die voor Hoevelaken goed. Na een mooie pass van Daan Vinke bracht Marvin van den Brom met een prachtige lob de stand op 5-0 en daarmee was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Hoevelaken paste de nodige wissels toe om pijntjes rust te geven, bleef verder vakkundig overeind en achterin werd keurig de nul gehouden. Na het zwaar bevochten punt in Nieuwland mocht Hoevelaken nu verdiend drie punten op het conto bijschrijven.