Geschreven door Jarno van de Bor

20 september 2024 17:55

Hoevelakense bos schoner dankzij zwerfafvalbrigade: 'Help jij zaterdag ook mee?'





HOEVELAKEN - Gewapend met afvalknijpers en vuilniszakken trekken de vrijwilligers van de zwerfafvalbrigades door de gemeente Nijkerk in hun jacht op vuilnis. Met de brigade uit het Hoevelakense bos blikken we vooruit naar zaterdag, wanneer zij extra aandacht geven aan de World Clean Up Day. Dat is een wereldwijde actiedag om meer aandacht te vragen voor het opruimen van zwerfafval.

Verscholen tussen de bomen van het Hoevelakense bos woont Yvonne van de Klundert. De Hoevelakense is de coördinator van de afvalbrigade die daar één keer per maand met vuilniszakken en afvalknijpers de zakjes, papiertjes en al het andere zwerfafval opruimt. Dit doet zij met een groepje van zeven vrijwilligers. “Het is fijn om samen voor een schone leefomgeving te zorgen, maar het is ook altijd heel gezellig om samen te ‘zappen’ (zwerfafval prikken, red.). Na afloop praten we nog wat na en drinken we een kopje koffie.”

'Bos wordt steeds schoner'

Van de Klundert vertelt enthousiast en vol trots dat ‘haar’ bos steeds schoner wordt. “Het is eigenlijk steeds minder nodig. Leuk hè! Toen we in 2017 begonnen met de brigade haalden we wel zes tot zeven vuilniszakken afval uit de natuur. Nu levert anderhalf tot twee uur prikken nog maar een halve zak op.”

Volgens de Hoevelakense komt dat mede door het statiegeld op blikjes en flesjes. “Die vond je vroeger overal in het bos. Nu zien we ze nog maar heel weinig. Het werkt dus écht.” Ook valt het haar op dat wandelaars in het bos tegenwoordig vaker op eigen initiatief afval oprapen en meenemen. “Misschien dat we ze met onze zwerfafvalbrigade inspireren om ook een steentje bij te dragen. Als ik iemand dat zie doen roep ik altijd: Join de afvalbrigade!”, lacht ze.

Vreemd afval

Soms komen de opruimers bijzonder afval tegen in het bos. “We vonden een mok met een lepeltje erbij. Heel apart. We hebben ook weleens een schoen gevonden. Die mis je toch? Ook lag er in een slootje een wip-wap. Blijkbaar heeft iemand die in het bos achtergelaten. En in coronatijd lagen er een hoop mondkapjes tussen de struiken. Dat is nu gelukkig ook weer voorbij.”