Geschreven door Omroep Gelderland

16 december 2024 10:52

Hoevelaker krijgt rake klappen na opmerking over vuurwerk, politie zoekt daders





HOEVELAKEN - Een bewoner van Hoevelaken kreeg meer dan hij verwachtte toen hij jongeren aansprak op vuurwerkoverlast. Een confrontatie eindigde voor hem met een gebroken tand en hoofdletsel. De politie zoekt nu de daders, waaronder een jongen met een wit Adidas-petje en een jongen met een pokdalig gezicht.

Het is vrijdagavond 8 november rond zeven uur als het onrustig wordt in een parkje bij de Van Zuylenlaan in Hoevelaken. Het zware vuurwerk dat daar afgestoken wordt, houdt maar niet op. Na anderhalf uur besluit een bewoner de confrontatie aan te gaan. De groep jongeren splitst zich op aan de Kievitlaan. Vier jongens lopen in de richting van de Koolmeeslaan en blijven staan op een oprit. De bewoner loopt op hen af en vraagt wat ze aan het doen zijn.

Een klap uit het niets

"Wat, wat?" zegt een jongen met een wit Adidas-petje terwijl hij een joint opsteekt en begint te lachen. Dan krijgt de bewoner ineens een harde klap tegen de rechterkant van zijn hoofd. Hij valt op de grond en ziet nog net hoe twee jongens tegen zijn hoofd schoppen. Een tand breekt af, en hij raakt kort buiten bewustzijn. De mishandeling eindigt voor de bewoner in het ziekenhuis.

Signalement van de daders

De politie heeft een duidelijk signalement van de daders.

Het gaat om jongens van 15 tot 20 jaar oud:

Jongen met wit Adidas-petje: Droeg zwarte kleding.

Jongen met pokdalig gezicht: Was eveneens volledig in het zwart gekleed.

Er zijn al enkele tips binnengekomen na eerdere oproepen, maar dat heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de daders. De politie vermoedt dat meer mensen weten wie deze jongens zijn.