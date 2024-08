Geschreven door Sophie van der Velden

9 augustus 2024 9:39

Hoge boetes voor illegaal graffitispuiten; dit is waar het wél mag





NIJKERK - De laatste tijd wordt er veel graffiti gespoten in Nijkerk. Wijkagent Tjerk Kramer waarschuwt via sociale media voor de gevolgen hiervan. "Weet dat dit niet als baldadig gezien wordt en dat hier flinke consequenties aan kunnen zitten", schrijft hij. "Denk dus even goed na voordat je de boel begint te verven."

Graffiti is eigenlijk altijd strafbaar om te spuiten, tenzij je dit op een plek doet waar dit mag. Veel gemeenten in Nederland hebben zo'n speciale plek. Zo kun je in Harderwijk terecht bij de Skatebaan in Stadsweiden, in Elburg is een graffitimuur naast parkeerplaats 't Schootsveld en ook in Barneveld is een graffitimuur geplaatst op het skatepark aan de Espeterweg.

Boetes

Buiten deze plekken wordt graffiti dus gezien als vandalisme. Wanneer je betrapt wordt op het spuiten van graffiti, riskeer je een boete van 160 euro. Spuitbussen worden in beslag genomen. In sommige gevallen kan de boete hoger of lager worden, bijvoorbeeld wanneer er al eerder strafbare feiten zijn gepleegd. De boete wordt gehalveerd waneneer de overtreder jonger dan 16 jaar is. De schoonmaakkosten zijn ook voor de overtreder.

Onder een aantal voorwaardes wordt de overtreder naar Halt gestuurd:

- Je bent tussen de 12 en 18 jaar oud

- Het is de eerste keer dat je een strafbaar feit pleegt

- De schade die je hebt veroorzaakt is niet hoger dan 900 euro

- De schade die je samen met anderen hebt veroorzaakt is niet hoger van 4.500 euro

- Je werkt vrijwillig mee

- Je ouders geven toestemming voor het doorsturen naar Halt

Volg je de regels van Halt niet op, dan gaat het proces-verbaal naar het OM en krijg je een strafblad.