Geschreven door Sophie van der Velden

4 juni 2024 16:50

Hoge waterstand in Nederland: wat kun je hier verwachten?





VELUWE RANDMEER - De komende dagen maken grote delen van Nederland zich op voor een hoge waterstand. Hoewel Weeronline geen ‘spannende waterstanden’ verwacht, worden campings langs de Waal ontruimd. Wat kunnen we in onze streek verwachten?

De hoge waterstand wordt veroorzaakt door de zware regenval in Oost-Duitsland, die een watergolf in de Rijn veroorzaakt. “Naar verwachting zal de piek in Nederland op vrijdag zijn”, legt Reinout van den Born, weerman bij weerverteller.nl, uit. “Ook in de IJssel zal dat wel te merken zijn”, laat hij weten. “Een deel van de uiterwaarden kan hier onderlopen. De rivier zal breder worden.”

Hoog en droog

De Veluwe ligt relatief hoog. “We steken er lekker bovenuit”, stelt Van den Born. “In die zin heb je er hier dus weinig last van.” Wel raadt de weerman aan om een weekendje kamperen langs de Rijn uit te stellen.

Weinig overlast

“Voor boeren kan het lastiger zijn”, geeft Van den Born toe. “Die moeten wel op tijd hun koeien weghalen uit de uiterwaarden, anders worden die ingesloten door de rivier.” Afgezien daarvan verwacht Van den Born weinig overlast. “Het is ruimschoots aangekondigd, dus er is genoeg tijd om hierop in te spelen.” Daarbij doet deze situatie zich ook wel vaker door. “De Nederlandse rivieren kunnen een hoop hebben.”

Geen grote rivieren

Over de Veluwe lopen geen grote rivieren. “Je hebt bijvoorbeeld de Hierdense Beek, maar die reageert alleen op regenwater.” Daarnaast zal de hoge waterstand in de Rijn ook geen effect hebben op het Veluwemeer. “De bodem is nog steeds wel heel erg verzadigd, maar gelukkig wordt er de komende tijd geen zware regenval meer verwacht”, sluit Van den Born af.