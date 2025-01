Geschreven door Jarno van de Bor

28 januari 2025 13:27

Hoofdtrainer Brenda Voortman vertrekt na drie jaar bij Sparta/Djops





NIJKERK - Brenda Voortman vertrekt na dit seizoen als hoofdcoach van kv Sparta/Djops. Dat maakten de Nijkerkers vandaag bekend via hun clubkanalen. Voortman stond drie jaar lang aan het roer bij de korfbalclub.

Het afscheid komt voor geen van de partijen als een verrassing. “Brenda heeft aan het begin van het seizoen al aangegeven dat dit haar laatste jaar als coach zal zijn. We zijn haar dankbaar voor haar bijdrage aan onze mooie vereniging”, aldus de technische commissie van Sparta/Djops.

Jonge talentvolle spelers

Voortman kreeg onder haar leiding te maken met verschillende ervaren krachten die een stapje terugdeden. Het was niet altijd eenvoudig om deze spelers direct te vervangen. “We zijn blij dat Brenda het heeft aangedurfd om een flink aantal jonge talentvolle spelers de kans te geven. De ervaring die zij nu hebben opgedaan nemen ze mee naar de volgende seizoenen. Op deze manier heeft Brenda een goede basis gelegd voor onze toekomst. Daarnaast kijken we natuurlijk met trots terug op het kampioenschap van Sparta 1 op het veld in de voorjaarscompetitie van 2024.”

Voortman blik terug op haar tijd bij de Nijkerkse korfbalclub. “Het waren drie mooie jaren met een enthousiaste en fijne spelersgroep. Ik heb Sparta/Djops ervaren als een sportieve en warme vereniging en wens de club alle succes in de toekomst.”

Zoektocht naar opvolger

De technische commissie van Sparta/Djops is momenteel hard op zoek naar een opvolger. “De afgelopen periode hebben we een profiel opgesteld voor een nieuwe hoofdtrainer. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste trainer die samen met ons wil bouwen aan een sportieve toekomst voor onze vereniging. De vacature is te vinden op onze website.”