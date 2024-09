Geschreven door Eljakim Doorneweerd

17 september 2024 15:00

Hoogst percentage getrouwden in Oldebroek, Elburg volgt op de voet



Deze foto is ter illustratie. Foto: Pixabay / Takmeomeo



VELUWE RANDMEER – Trouwen is weer populairder geworden en zit in de lift. In 2023 stapten totaal 124.397 mensen in het huwelijksbootje. 47,2 procent van de mensen in Gelderland is getrouwd, dat is iets minder dan Zeeland en Drenthe. In de regio is Oldebroek koploper, wat percentage getrouwden betreft.

In de gemeente is namelijk 59,3 procent van de inwoners getrouwd. Elburg volgt vlak achter Oldebroek met 57,4 procent getrouwden. De gemeente in Nederland waar het percentage het hoogste ligt is Urk met 61,8 procent. Dit blijkt uit onderzoek van ThePerfectWedding.nl. Zij concluderen daarnaast dat steeds meer stellen er voor kiezen om buiten de gemeente te trouwen. Bruidsparen kiezen vaker voor om een bijzondere trouwlocatie en moeten daarvoor soms een stukje reizen. De leeftijd waarop mensen trouwden wordt ook steeds hoger, was dat in 1983 nog 24 jaar bij mannen, nu doen ze dat gemiddeld op 31-jarige leeftijd. Bij vrouwen is dit 30 jaar en lag dit in 1983 nog op 22 jaar. Gemeente Percentage getrouwd Oldebroek 59,3 procent Elburg 57,4 procent Barneveld 57,1 procent

Nunspeet 56,9 procent

Putten 56,8 procent Nijkerk 54,6 procent Ermelo 51,8 procent Harderwijk 49,7 procent