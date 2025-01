Geschreven door Jarno van de Bor, Luuk Gelderman | Omroep Gelderland

9 januari 2025 14:23

Huizenprijzen blijven maar stijgen, zoveel betaal je in jouw gemeente





VELUWE RANDMEER - De huizenprijzen zijn in de laatste drie maanden van 2024 opnieuw flink gestegen, dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Een woning kostte in de laatste drie maanden 11,5 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2023, met een gemiddelde huizenprijs van ruim 483.000 euro.

De Gelderse regio waar de prijzen gemiddeld het minst zijn gestegen is Zuidwest-Gelderland. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de prijzen daar gestegen met 11,7 procent. Daarna volgt de Veluwe met een prijsstijging van 12,8 procent.

Stijging iets lager dan 2024

De stijging is wel iets lager dan eerder in 2024, toen stegen de prijzen nog tussen de 12 en 14 procent op jaarbasis. Vooral in de kleinste gemeenten moesten huizenkopers meer neerleggen. Met de stijging is het volgens de makelaarsvereniging de vraag wanneer de gemiddelde landelijke huizenprijs de vijf ton aantikt.

De goedkoopste gemeente van onze regio is Oldebroek met een gemiddelde verkoopprijs van 481 duizend euro. Daarop volgen Elburg (428 duizend), Harderwijk (429 duizend), Barneveld (556 duizend) en Nunspeet (583 duizend) en Nijkerk (586 duizend).

De gemiddelde woning kostte in het laatste kwartaal van 2024 dus 483 duizend euro. Maar ongeveer de helft van de Gelderse gemeenten zijn ze de grens van een half miljoen al voorbij. In twee gemeenten ligt de gemiddelde verkoopprijs boven de zes ton. In Ermelo lag deze op 625 duizend euro. Putten spant de kroon in Gelderland met een gemiddelde verkoopprijs van 697 duizend euro.

Huizenzoekers maakten in de laatste drie maanden van 2024 meer kans om een woning te kunnen kopen. "Dit betekent niet per se dat dit ook in 2025 zo zal zijn", aldus de NVM. In deze periode werden veel meer huizen te koop gezet op de krappe huizenmarkt, daarmee was de dynamiek op de markt erg hoog. "Ik denk dat de kansen alleen maar kunnen toenemen als er meer dynamiek komt op de woningmarkt."

Nieuwbouw

Verder meldt NVM dat het in 2024 wel beter ging met de nieuwbouw. Aangesloten makelaars hebben vorig jaar 32.000 nieuwbouwhuizen te koop gezet, het hoogste aantal sinds 2020. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwhuis is volgens de NVM al twee jaar stabiel rond de 470.000 euro, dankzij de focus op betaalbare bouw.