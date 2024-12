Geschreven door Jarno van de Bor

16 december 2024 16:09

Iconische herenfiets bij strand Nulde gestolen





PUTTEN – Het kunstwerk van een grote witte herenfiets, dat langs de A28 bij Strand Nulde stond, is dit weekend gestolen. De fiets, die een opvallend herkenningspunt vormde voor het recreatiegebied Veluwe aan Zee, weegt bijna 600 kilogram en is 5,5 meter breed en 5 meter hoog. Het kunstwerk verdween in de nacht van zondag op maandag.

Medewerkers van Leisurelands ontdekten de diefstal maandagochtend tijdens hun controle. De fiets maakt deel uit van een serie kunstwerken die op meerdere recreatiegebieden van Leisurelands zijn geplaatst. Ze symboliseren de toegankelijkheid en recreatieve mogelijkheden van deze locaties.

Aangifte gedaan

Leisurelands heeft aangifte gedaan bij de politie en roept mensen op om tips of informatie over de diefstal door te geven. "We zijn zeer teleurgesteld dat dit unieke kunstwerk, dat door zoveel bezoekers gewaardeerd wordt, verdwenen is," aldus Kees Rutten van Leisurelands. "We hopen dat het kunstwerk snel teruggevonden wordt en vragen iedereen die iets gezien of gehoord heeft contact op te nemen."

Het is nog onduidelijk Mensen die informatie hebben over de diefstal of het kunstwerk hebben gezien, kunnen contact opnemen met Leisurelands.