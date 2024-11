Geschreven door Jarno van de Bor

22 november 2024 10:39

Foto's: Sneeuwlaag tovert de regio wit



Sneeuw in Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet



VELUWE RANDMEER - De Noordwest-Veluwe is vanochtend wakker geworden onder een witte deken. Vooral in het noorden van de regio, onder meer in Nunspeet, is flink wat sneeuw gevallen. In het zuidelijker gelegen Hoevelaken bleef de hoeveelheid beperkt.

De sneeuw zorgde voor mooie beelden uit verschillende plaatsen. Op sociale media delen mensen foto's van besneeuwde straten, tuinen en parken. Het wegverkeer moet rekening houden met gladde wegen, vooral in gebieden waar meer sneeuw is gevallen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor mogelijk gladheid en heeft strooiwagens ingezet. Weersverwachting

De kans is groot dat de meeste sneeuw snel verdwenen is. Vanmiddag blijft het bewolkt met kans op enkele winterse buien, vooral landinwaarts. De temperatuur ligt rond 4 graden celsius, met een matige westenwind. Vanavond is het wisselvallig met mogelijk hagelbuien. Landinwaarts kan het door temperaturen rond het vriespunt glad worden.

Sneeuw in Nijkerk. Foto: VRMG





Sneeuw lang de A28. Foto: Loco Media Groep





Sneeuw in Harderwijk. Foto: VRMG





Weinig sneeuw in Hoevelaken. Foto: VRMG





Sneeuw in Nunspeet. Foto: RTV Nunspeet





Sneeuw in Nijkerk. Foto: A1 Mediagroep