Geschreven door Marco Loef | GLD

17 december 2024 17:00

In deze gemeente uit de regio tank je goedkoper dan in de rest van Gelderland



Tanken in Putten is goedkoper dan in de rest van de streek. Foto: Engin Akyurt

PUTTEN - In Gelderland tank je dit jaar het goedkoopst bij Fieten Olie Doetinchem. De tweede plek van de provincie gaat naar Putten. Dat blijkt uit onderzoek van mobiliteitspasaanbieder MultiTankcard, waarbij ruim 3500 Nederlandse tankstations zijn aangesloten.

De gemiddelde literprijs in de categorie E10-benzine – de meest gebruikte brandstofsoort – bedroeg bij Fieten Olie het afgelopen jaar 1,8255 euro, terwijl de gemiddelde literprijs voor E-10 dit jaar in Gelderland 1,9851 euro is. De ruim 3500 Nederlandse tankstations die bij het MultiTankcard-betalingsplatform zijn aangesloten, streden mee voor de Slim Tanken Award.

Top 3 goedkoopste pompen E10-benzine in Gelderland:

Fieten Olie Doetinchem in Doetinchem: 1,8255 euro Fieten Olie Putten in Putten: 1,8302 euro Firezone Doetinchem in Doetinchem: 1,8325 euro

Er wordt nog steeds volop in het buitenland getankt. Ook in Gelderland is het effect duidelijk merkbaar, met lokale pompen die concurreren door extra scherpe prijzen aan te bieden. MultiTankcard-directeur Patrick Roozeman: "Hoewel tanktoerisme een besparing kan opleveren, is het belangrijk om ook de reistijd en kosten in overweging te nemen. Voor velen blijft lokaal tanken uiteindelijk voordeliger."

Grote prijskloof tussen snelweg en niet-snelweg

Het prijsverschil tussen tanken langs de snelweg en niet langs de snelweg neemt toe. Het verschil is nu 17,5 cent per liter. Roozeman: “Vorig jaar was dat verschil nog 15,2 cent per liter en het jaar daarvoor was dit 14,3 cent per liter. Het verschil wordt dus steeds groter.”

Inmiddels ziet MultiTankcard een daling van brandstoftransacties en een stijging van laadtransacties. Toch is er nog geen 'Slim Laden Award': “Voor elektrisch laden blijft er een probleem bestaan rondom het in rekening gebrachte tarief, dat vaak afhankelijk is van de combinatie ‘pas & paal’ en in enkele gevallen nu ook parkeerkosten, of kosten voor te lang blijven staan, meerekent los van enkel de kWh”, aldus Roozeman.

Nog geen Slim Laden Trofee

De nieuwe Europese wetgeving, de Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR), die in 2025 van kracht wordt, zal de markt voor EV-laden ingrijpend veranderen. Via de AFIR moeten alle openbare laadpunten volledige prijstransparantie gaan bieden. Pas als dat er is, zal de Slim Tanken trofee vervangen kunnen worden door een Slim Laden variant.

