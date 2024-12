Geschreven door Sophie van der Velden

11 december 2024 10:55

In deze gemeenten vind je de minste en meeste openbare toiletten





VELUWE RANDMEER - Wie vaak naar het toilet moet, kan maar beter niet te lang in Oldebroek rondlopen. Uit de jaarlijkse ranglijst toiletvriendelijkheid bij gemeenten van de Toiletalliantie en HogeNood blijkt dat deze gemeente op de 231e plek staat. Nunspeet krijgt het hoogste cijfer van de gemeenten uit de streek en staat op de 12e plek van Nederland.

De toiletvriendelijkheid van een gemeente gaat om openbare toiletten en wordt bepaald aan de hand van zes indicatoren. Gemeenten kunnen punten verdienen voor elk van deze indicatoren. In totaal zijn er 1000 punten te behalen. Op basis daarvan wordt het rapportcijfer en de plaats op de ranglijst bepaald.

De indicatoren

Zo wordt onder andere gekeken naar het aantal inwoners per toilet en verblijftoeristen per toilet. Daarnaast kijken de organisaties naar de toegankelijkheid van de toiletten. Rolstoeltoegankelijke toiletten krijgen dan ook meer punten dan urinoirs. Ook wordt gekeken naar de spreiding van de toiletten over de gemeente en het aantal openbare toiletten ten opzichte van het aantal opengestelde. Tot slot kijken de organisaties naar het beleid van de gemeente.

Door de punten op die manier toe te kennen, zijn de scores berekend. Daarmee eindigde de gemeente Oldebroek dus op de laagste plek van de regio. Deze gemeente behaalde een rapportcijfer van een 4,0 en staat daarmee op de 231e plek van alle gemeenten op de ranglijst. Barneveld en Putten scoorden ook niet overtuigend. Barneveld kreeg een 4,3 en staat op plek 116. Putten scoorde een 4,7 en staat op plek 177.

Voldoende

De eerste gemeente uit de streek met een voldoende staat op de 118e plek. Deze plek is voor Nijkerk met een cijfer van een 5,6. Nijkerk wordt gevolgd door Ermelo op plek 55 met een 6,3 als cijfer. Elburg staat daar iets boven, op plek 52 met een 6,4. Ook Harderwijk gaat de goede kant op. Deze gemeente scoorde een 6,7 en staat daarmee op de 26e plaats.

De hoogste positionering op de ranglijst gaat naar Nunspeet. De gemeente scoorde een 7,1 en staat op de 12e plek van alle gemeenten in Nederland op de ranglijst. Er is dan ook geen andere Gelderse gemeente die beter scoorde op de lijst. Klik hier voor de volledige ranglijst.